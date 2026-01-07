Quando si fanno le iscrizioni a scuola per il 2026-27: come fare domanda per primarie, medie e superiori

Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google . Segui Fanpage.it.

Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sarà possibile inoltrare domanda per l’iscrizione all’anno scolastico 2026-2027: ecco come fare.

Con l'inizio del nuovo anno tornano le iscrizioni a scuola. Per l'anno 2026-2027 si parte il 13 gennaio 2026: dalle ore 8 i genitori interessati avranno tempo fino al 14 febbraio per completare le operazioni sia online sulla piattaforma UNICA che in versione cartacea, quest'ultima solo per le scuole dell'infanzia, come indicato nella circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito dello scorso dicembre.

Quando si aprono le iscrizioni per l'anno scolastico 2026-27: le date

Come abbiamo visto, dalle 8 del 13 gennaio al 14 febbraio 2026 saranno aperte le iscrizioni alle prime classi della scuola dell'infanzia, per la primaria e per le secondarie di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2026/2027.

Come fare domanda per primarie, medie e superiori

Le domande per il I e il II ciclo di istruzione potranno essere presentate online, attraverso la piattaforma UNICA nel periodo indicato. L’accesso alla piattaforma UNICA avviene tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Restano invece cartacee, come negli anni passati, e devono pertanto essere presentate direttamente presso le segreterie delle istituzioni scolastiche, le domande di iscrizione alla Scuola dell'infanzia, alle scuole della Valle d'Aosta, di Trento e di Bolzano, nonché quelle relative a specifici percorsi indicati annualmente nella nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Come modificare una domanda già inoltrata

In teoria non è possibile cambiare una domanda già inoltrata. Per modificarla, come si legge sul sito del MIM, occorre chiamare la scuola per farsi restituire la domanda che la metterà a disposizione sul portale "Iscrizioni on line" (lo stato della domanda sarà “Restituita alla famiglia”). La restituzione della domanda deve essere richiesta entro i termini di presentazione (30 gennaio 2023). Una volta modificata la domanda devi procedere con un nuovo inoltro.

Scuole paritarie, come iscriversi all'anno scolastico 2026-27

La modalità online è prevista anche per le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e alle scuole paritarie che, su base volontaria, aderiscono alla modalità telematica.