Comandante dei carabinieri trovato morto in caserma: Marco Lomagistro aveva 31 anni, si sarebbe suicidato

Marco Lomagistro

Un giovane carabiniere è stato trovato morto questa mattina nella caserma di Tursi (Matera) dell'Arma, dove prestava servizio. Si chiamava Marco Lomagistro, aveva 31 anni, ed era il comandante della stazione dei carabinieri di Tursi. Il giovane si sarebbe suicidato con la pistola l’ordinanza, le indagini sono condotte dai colleghi del comando provinciale.

A trovare questa mattina il giovane carabiniere ormai senza vita sono stati dei colleghi. Cordoglio per l’improvvisa scomparsa del militare è stato espresso dai sindaci, Salvatore Cosma di Tursi e da Franco Frigiola di Laterza (Taranto), città d’origine del carabiniere. “Oggi – così il sindaco Frigiola – la nostra comunità è stata colpita da una notizia che mai avremmo voluto ricevere. La scomparsa del maresciallo Marco Lomagistro, giovane comandante della stazione dei carabinieri di Tursi, un punto di riferimento per tanti cittadini e un esempio di dedizione, correttezza e senso del dovere. La sua morte rappresenta una perdita gravissima per l'arma dei Carabinieri e per il nostro territorio”.

Cordoglio sui social anche da parte del sindaco di Tursi, che ha sottolineato le qualità del giovane maresciallo: “Giunto da poco nella nostra città e già capace di farsi apprezzare per le sue doti umane, professionali e di senso del dovere verso la comunità e l'Arma dei carabinieri”. “Notizie del genere – continua il primo cittadino nel suo messaggio – lasciano sgomenti e invitano alla riflessione sul prezioso dono della vita, sulla sua sacralità e sulla sua inalienabilità”.

La notizia della morte del trentunenne ha scosso profondamente le due comunità e anche sui social si moltiplicano in queste ore i messaggi di vicinanza alla famiglia del carabiniere. I due Comuni stanno valutando di proclamare il lutto cittadino.