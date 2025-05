video suggerito

Colpito da una trave durante il turno di lavoro, operaio 25enne muore sul colpo in Trentino Un operaio di 25 anni è morto dopo essere stato colpito da una trave nel suo impianto a Roncone. Il giovane è stato soccorso da sanitari e Carabinieri di Tione, ma era purtroppo deceduto sul colpo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Un operaio di 25 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro in Trentino. Il giovane stava lavorando in un impianto a Roncone. Secondo quanto riporta L'Adige, il 25enne sarebbe molto sul colpo dopo essere stato colpito da una trave.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Tione e i soccorritori arrivati in elicottero. I sanitari però hanno solo potuto constatare il decesso del 25enne. L'identità del 25enne deceduto non è ancora stata resa nota. Sulle dinamiche dei fatti, le indagini sono ancora in corso. Secondo quanto emerge dalle prime indagini, il ragazzo sarebbe stato colpito da una trave mentre svolgeva il suo lavoro. Ulteriori informazioni saranno rese note nelle prossime ore.

In aggiornamento