Colpisce la compagna con un’ascia, poi si barrica in garage e minaccia gli agenti con un cane: arrestato 52enne

Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Sassari per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni dopo aver aggredito la compagna a colpi di ascia ed essersi barricato nel garage di casa. L’uomo ha opposto lungamente resistenza all’arresto, minacciando i poliziotti con un cane.

Immagine di repertorio.

Si era barricato in garage con tanto di mobili all'ingresso dopo aver aggredito la compagna con un'ascia. Il 52enne è stato arrestato a Sassari dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. I fatti risalgono a ieri, mercoledì 20 agosto, in via Leoncavallo. Il 52enne ha cercato di trattenere le forze dell'ordine intervenute, minacciando di sguinzagliare loro contro il cane.

L'uomo avrebbe prima aggredito la compagna a colpi di ascia e poi si sarebbe rinchiuso nel garage per evitare l'intervento della polizia e il conseguente arresto. Nonostante la strenua opposizione all'arresto, alla fine il 52enne è finito in manette.

Stamattina in tribunale a Sassari c'è stato il procedimento per direttissima per l'indagato. Per lui è stato disposto l'obbligo di dimora e la convalida dell'arresto. L'uomo è apparso davanti al giudice Giancosimo Mura con diverse ferite, probabilmente procurate durante la colluttazione con la compagna che cercava di salvarsi la vita. Il 18 settembre si discuterà la sua posizione nel rito abbreviato.

Non sono note invece le condizioni di salute della donna, aggredita con l'ascia. Le dinamiche dell'aggressione sono in fase di ricostruzione, così come il movente dietro il fatto. Il tutto si è verificato in casa in pieno giorno. L'intervento delle forze dell'ordine ha richiesto diverso tempo perché l'uomo, che si era chiuso in garage, ha opposto a lungo resistenza all'arresto. Alla fine i poliziotti sono riusciti ad eseguire l'arresto e a portare via la vittima, che è stata affidata alle cure dei sanitari.

Tanta paura per la donna e per il vicinato che ha assistito inerme alle operazioni di polizia. Non ci sono informazioni sulle generalità dell'uomo. Stando al poco reso noto, si tratta di un uomo di 52 anni residente proprio nella città di Sassari.