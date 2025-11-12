Collassa dopo aver assunto droghe ma i suoi amici non chiamano il 118: muore a 27 anni, aperta inchiesta

È accaduto a Roisan, in provincia di Aosta: il 27enne aveva assunto sostanze stupefacenti ed aveva accusato un malore. I suoi amici, però, avrebbero chiamato i soccorsi in ritardo.

La Procura di Aosta ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla morte di un ragazzo di 27 anni, originario di Roisan, deceduto venerdì scorso in seguito a un arresto cardiaco. Le indagini, affidate alla polizia, si concentrano sulla posizione di due persone che si sarebbero trovate con lui poco prima del decesso.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe accusato un malore dopo aver assunto droghe. In quel momento era in compagnia di un amico che, invece di allertare subito i soccorsi, avrebbe contattato a sua volta un’amica. Quest’ultima, una volta giunta sul posto, avrebbe tentato di rianimare il giovane prima di chiamare il 118. I due potrebbero aver causato ritardi rivelatisi fatali per il 27enne.

Gli inquirenti stanno ora cercando di chiarire la sequenza dei fatti e di verificare eventuali responsabilità. Tra le ipotesi di reato al vaglio, figura quella di omissione di soccorso. L’autopsia sul corpo del 27enne è già stata eseguita; restano da conoscere gli esiti degli esami tossicologici richiesti al medico legale, che potrebbero offrire elementi decisivi per comprendere cosa sia realmente accaduto nelle ore precedenti la tragedia.