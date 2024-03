Claudio Lasala ucciso per un cocktail negato al bar: in due condannati a 24 anni Il 24enne fu ucciso nel 2021 al culmine di una lite in un bar di Barletta per un cocktail negato. Claudio Lasala sarebbe stato ucciso per un “diverbio pretestuoso” legato alla pretesa degli aggressori di farsi offrire da bere dalla vittima. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Antonio Palma

Claudio Lasala

Due condanne a 24 anni di reclusione per l’omicidio di Claudio Lasala, si è concluso così il processo di primo grado per la morte violenta del 24enne pugliese ucciso nel 2021 al culmine di una lite in un bar di Barletta per un cocktail negato. Per quei fatti avvenuti nella notte tra il 29 e il 30 ottobre di tre anni fa, la corte d'assise di Trani, presieduta da Rossella Volpe, ha condannato il 23enne Michele Dibenedetto e il 21enne Ilyas Abid.

I due, 20 e 18 anni all’epoca dei fatti, erano stati subito individuati come presunti autori del delitto avvenuto nel centro storico di Barletta dopo la lite in un bar. Secondo l’accusa, dopo la lite avevano inseguito Claudio Lasala, sferrandogli una coltellata mortale nella notte tra quel venerdì e sabato. Per l’accusa, a sferrare la coltellata mortale sarebbe stato il più piccolo dei due, ma entrambi avrebbero partecipato al delitto.

Per questo entrambi sono accusati di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Nella sentenza di condanna a entrambi però sono state riconosciute "attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante", a differenza di quando chiesto dai legali dei familiari della vittima che si erano costituti parte civile nel processo e ai quali il giudice ha riconosciuto un risarcimento di 30mila euro ciascuno. La sentenza di primo grado in pratica ha accolto la richiesta fatta dalla pm Roberta Moramarco, che rappresentava l’accusa, e i due imputati, oltre a dover scontare i 24 anni di carcere, sono stati anche interdetti per sempre dai pubblici uffici.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Claudio Lasala sarebbe stato ucciso per un "diverbio pretestuoso” con Dibenedetto, legato alla pretesa di quest’ultimo di farsi offrire da bere dalla vittima. Lasala e Dibenedetto sarebbero venuti alle mani. Come raccontato da alcuni testimoni, si sarebbero colpiti a vicenda "ripetutamente con pugni, schiaffi e calci". Il litigio sarebbe poi proseguito nella piazzetta antistante il locale dove Lasala sarebbe stato raggiunto dai due imputati e accoltellato con un coltello sottratto al bar.

I due ragazzi erano poi fuggiti subito dopo ma erano stati individuati in breve tempo dai carabinieri di Barletta grazie ai video delle telecamere di sorveglianza interne ed esterne al bar, che hanno immortalato quasi tutta la scena.