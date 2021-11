Omicidio Barletta, fermati due ragazzi: “Claudio Lasala ucciso per un cocktail negato” Due ragazzi di appena 20 e 18 anni sono stati fermati con l’accusa di omicidio volontario aggravato per l’assassinio del 24enne Claudio Lasala, ucciso a Barletta con una coltellata, nella notte tra il 29 e il 30 ottobre, a seguito di un litigio in un bar. Il giovane secondo quanto ricostruito dai carabinieri sarebbe stato ucciso per un cocktail negato.

A cura di Chiara Ammendola

Claudio Lasala

Sono due le persone fermate per l'omicidio di Claudio Lasala, il 24enne ucciso con una coltellata in strada in pieno centro a Barletta nella notte tra venerdì e sabato scorsi. I carabinieri hanno sottoposto a fermo Michele Dibenedetto, 20 anni, e Ilyas Abid, 18anni: entrambi sono accusati di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Secondo gli inquirenti che hanno condotto le indagini sarebbero stati loro a sferrare la coltellata mortale a Lasala ucciso al culmine di una lite nata per un cocktail negato.

Nello specifico a sferrare la coltellata mortale sarebbe stato il più piccolo dei due, Ilyas Abid, di Barletta anche lui, così come l'altro giovane fermato. Secondo quanto ricostruito finora la lite tra i due amici e la vittima sarebbe nata all'interno di un bar per un "diverbio pretestuoso – si legge negli atti – insorto tra Dibenedetto e Lasala, legato alla pretesa del primo di farsi offrire da bere dal secondo". Lasala e Dibenedetto sarebbero venuti alle mani e come raccontato da alcuni testimoni si sarebbero colpiti a vicenda "ripetutamente con pugni, schiaffi e calci". Il litigio sarebbe poi proseguito nella piazzetta antistante il locale dove Lasala sarebbe stato raggiunto da Dibenedetto e da Abid. Quest'ultimo, prima di uscire dal bar, avrebbe preso dal bancone un coltello portandolo con sé all'esterno del locale, "incitato" dall'amico, e lì, mentre il violento litigio tra i due proseguiva, avrebbe colpito il 24enne all'addome.

I due sono poi fuggiti facendo perdere le proprie tracce, ma all'identificazione dei due i carabinieri di Barletta erano già arrivati nelle prime ore dopo il delitto. Fondamentali in questo senso i video delle telecamere di sorveglianza interne ed esterne al bar che hanno immortalato quasi tutta la scena, dalla colluttazione all'accoltellamento, fino alla fuga. Dibenedetto stando a quanto si apprende è stato rintracciato e sottoposto a fermo, poi portato in cella. Abid è invece stato fermato all'esterno del carcere di Trani dove, accompagnato dal suo difensore, l'avvocato Gerardo Matera, stava andando a costituirsi spontaneamente, stando a quanto riferito dallo stesso legale.