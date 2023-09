Città di Castello, a 71 anni guida ubriaco un fuoristrada: fermato dalle forze dell’ordine Un uomo di 71 anni è stato fermato dalle forze dell’ordine mentre guidava ubriaco un fuoristrada. L’uomo, che non si è opposto al test dell’etilometro, aveva un tasso alcolemico due volte superiore al limite consentito.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo di 71 anni avrebbe guidato ubriaco un grosso fuoristrada. L'anziano sarebbe stato denunciato nella serata di ieri, quando le forze dell'ordine hanno fermato la sua auto nei pressi di Città di Castello avendo notato il suo incedere incerto. Quando l'uomo si è fermato davanti alle autorità in divisa, ha subito mostrato segni di alterazione dovuti all'alcol. Dai test, è stato poi evidente che l'uomo aveva un tasso alcolemico superiore di almeno due volte rispetto al limite consentito. Il 71enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e per lui è stato disposto il ritiro della patente.

Stando a quanto reso noto, il pensionato sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine che avevano notato la sua guida a zig zag. Il fuoristrada, infatti, procedeva in maniera incerta cambiando spesso corsia e mettendo a rischio gli altri automobilisti al volante. Le forze dell'ordine hanno fermato la vettura senza però aspettarsi di trovarsi davanti a un 71enne. Quando si sono accorti dello stato di ubriachezza dell'anziano, lo hanno sottoposto all'etilometro che ha dato esito positivo.

Il 71enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Terminate le attività di rito, per lui è stato decretato anche il ritiro della patente di guida che, ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada, resterà sospesa per un lasso di tempo che va da 6 mesi a un anno. L'indagato, nonostante il risultato del test dell'etilometro, è per ora da presumersi innocente fino a sentenza definitiva di condanna. La dinamica dei fatti non è ancora stata chiarita e sarà accertata con il prosieguo delle indagini delle forze dell'ordine.