Cinghiale in fuga attacca cacciatore, lo travolge e lo uccide: tragedia a Cuneo La vittima è un uomo di 74 anni che stava partecipando con alcuni amici alla caccia ma non era armato in quel momento. Si sarebbe trovato suo malgrado lungo la traiettoria di un grosso cinghiale che stava scappando a grande velocità dopo essere stato ferito da un altro cacciatore.

A cura di Antonio Palma

Una battuta di caccia si è trasformata in tragedia oggi in provincia di Cuneo dove un cacciatore è morto dopo essere stato travolto e incornato da un cinghiale che stava scappando a forte velocità per sfuggire agli spari. La tragedia si è consumata nella mattinata di domenica tra i boschi e le campagne di Vicoforte. La vittima è un uomo di 74 anni residente in zona a Mondovì, sempre nel Cuneese, che pare stesse partecipando con alcuni amici alla caccia in località Le Acque ma non era armato in quel momento.

Stando a una primissima ricostruzione degli eventi, tutto sarebbe avvenuto in pochissimi attimi. Il pensionato ed ex dipendente comunale si sarebbe trovato suo malgrado lungo la traiettoria di un grosso cinghiale che stava scappando a grande velocità dopo essere stato ferito durante la battuta da un altro cacciatore in un'altra zona.

L'animale avrebbe travolto in pieno il 74enne scaraventandolo a terra con violenza dopo averlo colpito alle gambe. L'uomo, esperto cacciatore e conoscitore della zona, era accompagnato dai suoi cani ma nulla ha potuto fermare l'animale selvatico.

A lanciale l'allarme gli altri amici dell'uomo che sono accorsi dopo l'abbaiare dei cani e lo hanno trovato a terra in un pozza di sangue. Sul luogo dell'accaduto sono accorsi successivamente gli uomini del Soccorso Alpino e i sanitari del 118 che hanno praticato le prime cure per il trasporto in ospedale in codice di massima urgenza ma per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare ed è deceduto per le gravi ferite riportate.

Secondo le prime notizie, la ferita alla gamba ha reciso una vena e gli ha fatto perdere troppo sangue e l'uomo è morto prima dell'arrivo in ospedale. Sul luogo dell'accaduto anche i carabinieri che hanno ascoltato i compagni di caccia del 74enne per ricostruire la dinamica dei fatti.