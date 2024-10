Cieli italiani illuminati dall’Aurora Boreale, le spettacolari immagini del fenomeno

video suggerito

A cura di Antonio Palma

L'attesa aurora boreale ha illuminato stasera i cieli italiani con spettacolari immagini che arrivano da diverse città del nord del nostro Paese. Tantissime le segnalazioni dal Veneto, dove gli effetti visivi della tempesta geomagnetiche di Classe G4 sono stati ben visibili ma avvistamenti anche in Piemonte e Lombardia. Lo spettacolare fenomeno che ha trasformato i cieli della sera in una luce mista rossa e violacea è rimasto visibile per diverso tempo in particolare sulle Alpi, guardando in direzione Nord.

Tutto merito di una tempesta solare ha colpito il nostro pianeta alle 18:00 di oggi, come previsto dagli esperti del settore già nei giorni scorsi. Tanti dunque quelli che aspettavano il fenomeno con occhi all'insù vero il cielo e l'aurora boreale non si è fatta attendere. Tante segnalazioni dalle città del vicentino come Belluno ma anche dal Veneziano. Segnalazioni anche sul Garda tra Veneto e Lombardia, in Piemonte, nelle langhe, e persino dal Riminese, in Emilia Romagna.

Il fenomeno in Italia è stato visto attraverso colori rossi sull'orizzonte nord ma nello stesso momento l'avvistamento è avvenuto anche nei Paesi vicini. In tanti hanno condiviso sui social le spettacolari immagini del fenomeno che si è visto anche ad alte latitudini e in altri Paesi Europei come il Regno Unito. Un evento non comune alle nostre latitudini ma possibile e dovuto probabilmente all'intensità della tempesta geomagnetica.

Il campo magnetico della Terra, infatti, è stato investito da un rapido ed energetico flusso di plasma – particelle cariche elettricamente – scagliato da un'espulsione di massa coronale (CME) sul Sole, talmente forte da poter innescare lo spettacolo di luci anche alle nostre latitudini. Gli scienziati delloSpace Weather Prediction Center della NOAA hanno determinato che il vento solare scagliato da una CME verificatasi sul Sole l'8 ottobre in direzione della Terra ha raggiunto la magnetosfera .