video suggerito

Ciclista 61enne investito e lasciato morire in strada: l’incidente mortale sulla Foggia-Lucera Il cadavere di un uomo di 61 anni è stato trovato questa mattina intorno alle 9, poco distante dalla bici sulla quale viaggiava sulla strada statale Foggia-Lucera. A travolgerlo sarebbe stato un pirata della strada che non si è fermata a prestare soccorso. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

La strada statale Foggia-Lucera è teatro di un incidente che ha portato alla morte di un ciclista: il cadavere di un uomo di 61 anni è stato trovato questa mattina, martedì 29 ottobre, a pochi passi dalla bicicletta sulla quale viaggiava. Stando ai primi accertamenti, il ciclista sarebbe stato investito da un pirata della strada, che poi ha proseguito la sua corsa senza fermarsi a prestare soccorso.

I fatti sono avvenuti intorno alle 9, all'altezza del Mulino Sacco, a pochi chilometri dal centro federiciano, in Puglia. Sono stati alcuni automobilisti a chiamare i soccorsi, ma a nulla sono valsi gli sforzi degli operatori del 118, giunti sul posto con un'ambulanza, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 61enne, di cui non si conoscono ancora le generalità.

Sui fatti ora indagano i carabinieri, presenti sul posto per effettuare i rilievi del sinistro e avviare le indagini, il cui obiettivo primario è risalire al mezzo che ha provocato l'investimento mortale. Fondamentali potrebbero essere le testimonianze degli automobilisti che si trovavano nelle vicinanze al momento dei fatti, oltre alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

IN AGGIORNAMENTO