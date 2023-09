Chiude a chiave in casa la compagna quando lui non c’è: 27enne urla dalla finestra e viene liberata Nel paese di Roccella Ionica, in Calabria, una ragazza è stata chiusa in casa a chiave dal compagno perché geloso di saperla in giro da sola. Un passante che si trovava a passeggiare sotto la finestra dell’abitazione ha sentito delle urla provenire da una finestra ed ha allertato subito il 112.

Una donna di 27 anni è stata bloccata in casa e sequestrata dal compagno perché geloso qualora uscisse sola: la notizia arriva da Roccella Ionica, un piccolo comune di Reggio Calabria. La giovane ha raccontato che il compagno, con il quale aveva intrapreso da poco una relazione, la teneva chiusa in casa dandole la possibilità di uscire solo quando l'uomo faceva ritorno. I carabinieri della stazione locale hanno identificato e arrestato il 36enne con l'accusa di sequestro di persona.

L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di domenica 17 settembre, riferiscono fonti investigative a Fanpage.it. Un passante che si trovava nei pressi dell'appartamento della coppia, dopo aver udito le urla di una donna provenire da una finestra ha sollecitato la pattuglia di carabinieri in servizio, la quale si è prontamente recata sotto la finestra dalla quale la ragazza chiedeva aiuto.

Qui gli uomini dell'Arma dopo aver tranquillizzato la 27enne, hanno tentato di ottenere altre importanti informazioni e superati vari tentennamenti da parte della ragazza, sono riusciti a risalire all'uomo che l'aveva sequestrata, rintracciandolo e conducendolo verso l'abitazione. Una volta giunti sotto al palazzo, la donna è stata liberata e insieme con il compagno sono stati accompagnati in caserma.

Non era la prima volta che veniva bloccata in casa dal compagno, è stata lei stessa a riferirlo, raccontando che già da una ventina di giorni a questa parte, ogni qualvolta il compagno si recasse fuori casa, la chiudeva dentro portandosi via le chiavi. Il tutto per questioni di gelosia, infatti pare che l'uomo si fosse infastidito dopo che era uscita autonomamente per andare in spiaggia o in giro per il paese senza avvertirlo.

Ora, il 36enne accusato di sequestro di persona è stato trasferito presso la Casa circondariale di Locri dove l'Autorità giudiziaria ha convalidato il suo arresto.