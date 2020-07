Chieti, lancia benzina sul vicino di casa: lui muore, l’altro ha riportato gravi ustioni

Dopo anni di liti, contrasti e denunce reciproche domenica pomeriggio l’ultima discussione finita in tragedia a Torrevecchia Teatina, vicino Chieti. L’uomo di 80 anni che ha gettato benzina addosso al vicino di casa e, investito dalla fiammata di ritorno, ha riportato ustioni gravissime è morto oggi in ospedale. L’altro è in gravi condizioni.