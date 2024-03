Vede le fiamme uscire dalla casa, 14enne eroe corre e salva anziano dal rogo: “Orgogliosi di lui”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Un adolescente di 14 anni si è trasformato in eroe venerdì scorso quando è corso verso una casa in fiamme a Panicale, nel Perugino, e ha messo in salvo un anziano già parzialmente colpito dalle fiamme divampate nell’abitazione. “Possiamo solo essere grati a Raffaele per essere stato così coraggioso, determinato e altruista di fronte ad una situazione molto pericolosa” così la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo statale Piegaro Paciano di Panicale, ha ringraziato pubblicamente lo studente della scuola umbra protagonista nei giorni scorsi del gesto eroico col salvataggio decisivo del pensionato.

Il quattordicenne di Tavernelle stava semplicemente passeggiando con gli amici tra le strade della cittadina in provincia di Perugia, nel pomeriggio di venerdì scorso, quando si è accorto che da una casa che si affaccia su un campo uscivano fiamme e fumo nero. Nonostante non si vedesse nessuno, Raffaele non ci ha pensato su due volte ed è corso immediatamente a verificare se ci fosse qualche persona in pericolo e così ha salvato un anziano bloccato nel bel mezzo delle fiamme.

Con la sua intraprendenza e senza avere altro a disposizione, il ragazzino ha cercato subito di spegnere le fiamme con dell’erba fresca per evitare altre conseguenze all’uomo che era a terra e con le gambe già avvolte dalle fiamme. Poi con grande sangue freddo ha preso il telefono e ha chiamato i soccorsi. “Il 112 mi ha messo in contatto con l’ambulanza e i vigili del fuoco” ha raccontato il ragazzo a La Nazione.

Rimanendo in contatto con la centrale operativa del 112, infine, ha guidato sul posto i primi soccorritori, rimanendo al fianco dell’anziano ferito e ustionato. L’uomo quindi è stato stabilizzato sul posto e poi condotto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Silvestrini di Perugia. Viste le gravi ustioni causate dall’incendio, poi è stato deciso il suo trasferimento al centro grandi ustionati del Cardarelli di Napoli.

“Gesti altruistici sono per tutta la comunità un segnale forte di impegno e i ragazzi hanno bisogno di comprendere quanto l’essere d’aiuto agli altri sia fondamentale per vivere insieme" ha dichiarato la dirigente scolastica, Aurelia Brita, esprimendo il suo orgoglio per l’atto coraggioso di Raffaele