Una lite tra vicini di casa è sfociata in un drammatico gesto nelle scorse ore a Torrevecchia Teatina, piccolo comune della provincia di Chieti, dove due uomini sono rimasti feriti gravemente a causa di ustioni e condotti in ospedale. Al culmine di un diverbio, infatti, un uomo ha preso della benzina e gettato il liquido infiammabile addosso al vicino dandogli poi fuoco ma nel compiere il gesto sarebbe rimasto a sua volta avvolto dalle stesse fiamme. L'episodio si è consumato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 20 luglio, nell'area di confine tra le proprietà dei due protagonisti della bruta vicenda: un anziano 81enne e un 64enne.

Secondo una prima ricostruzione, tra di due già da tempo non correva buon sangue. Le liti, che pare andassero avanti addirittura da anni, erano continue e all'ordine del giorno. Al centro della contesa vecchie ruggini per questioni di vicinato legate in particolare a un muro di confine. Anche oggi pare che tra l'ottantunenne e il sessantaquattrenne sia scoppiata l'ennesima discussione: dalle parole alle minacce il passo è stato breve e poi il più anziano avrebbe preso l'insano decisione del drammatico gesto.

Sarebbe salito proprio su quel muretto che divide le due proprietà e che è la causa principale dei contrasti e avrebbe gettato il liquido infiammabile sul vicino appiccando il fuoco. Le fiamme hanno avvolto il rivale ma hanno colpito anche lui. A lanciare l'allarme è stata moglie dell’aggredito che è intervenuta e ha immediatamente chiamato i soccorsi. I due feriti sono stati trasportati d'urgenza con le ambulanze del 118 in ospedale a Pescara. Le loro condizioni sarebbero gravi. Sul luogo dell'accaduto anche i carabinieri a cui spetta ora il compito di ricostruire la dinamica dei fatti.