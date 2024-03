Scompare da casa, polizia individua l’auto e lo segue, lui si lancia in mare: tragedia a Ravenna

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Un’auto con un uomo a bordo si è lanciata improvvisamente in acqua oggi a Ravenna, lungo il porto, dopo che la polizia aveva avvicinato la vettura, identificata come quella di una persona scomparsa da casa da alcuni giorni e i cui familiari avevano denunciato la sparizione. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi tra cui i sommozzatori dei vigili del fuoco ma l’uomo non è più riemerso.

La terribile sequenza nella mattinata di oggi, venerdì 29 marzo, intorno alle 9, sul litorale ravennate. Secondo quanto ricostruito finora, l‘auto era stata inizialmente intercettata da una Volante della polizia che, in base alla targa, aveva identificato il mezzo come quello di una persona la cui famiglia ne aveva denunciato la scomparsa nei giorni scorsi in quanto preoccupata per la sua incolumità. L'uomo infatti era stato già segnalato in zona in base alle celle telefoniche che avevano agganciato il suo telefono nell'area.

Gli agenti si sarebbero avvicinati per controllare le condizioni di chi era al volante ma, alla vista dei poliziotti, l’uomo avrebbe accelerato scappando via. Inizialmente gli agenti hanno cercato di raggiungerlo per prevenire eventuali gesti estremi ma poi, vista la velocità, hanno desistito. La cautela usata dalla pattuglia però non ha impedito all’uomo di proseguire nella sua corsa. Imboccando la zona delle banchine interne al Porto Corsini di Ravenna al volante della sua vettura, l'uomo ha raggiunto il canale Candiano e a forte velocità si è gettato in acqua con tutta l'auto.

L'azione, secondo quanto finora emerso, è stata frutto di un gesto volontario del conducente. L’uomo di 52 anni non è più riemerso. Sul posto, oltre alla polizia, sono intervenuti anche i vigili del fuoco con una squadra di sommozzatori e pattuglie della Guardia Costiera. Si cerca ora di recuperare la vettura che si è inabissata.