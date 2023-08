Chieti, calciatore di 12 anni colpito da un fulmine: ricoverato in gravi condizioni Un giovanissimo atleta è andato in arresto cardiaco a causa della scarica elettrica mentre si trovava al campo Celdit di Chieti Scalo. Rianimato dal 118 ora è ricoverato in ospedale.

A cura di Biagio Chiariello

Un ragazzo di 12 anni è stato centrato da un fulmine nel pomeriggio di oggi 30 agosto mentre si trovava al campo Celdit di Chieti Scalo ed ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale del comune abruzzese.

Soccorso dai sanitari del 118 per un arresto cardiaco, il giovane calciatore è stato poi trasportato in ambulanza al vicino ospedale Ss Annunziata in codice rosso. L'incidente è avvenuto mentre il baby calciatore stava per iniziare l'allenamento con i compagni.

Nel giro di pochissimi minuti è arrivata l'ambulanza del 118 composto dalla dottoressa Marialuisa D'Emilio, l'infermiere Giuseppe Gentile e l'autista soccorritore Jacopo Malandra. Gli operatori hanno effettuato le manovre rianimatorie riuscendo a far tornare il battito cardiaco.

Il 12enne, originario di Chieti Scalo, si trova in gravi condizioni all'ospedale Ss Annunziata di Chieti e potrebbe essere trasferito al nosocomio di Pescara.

IN AGGIORNAMENTO