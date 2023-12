Chieti, 20enne sale sul tetto per salvare il suo gatto e precipita: Michele Di Loreto morto sul colpo Michele Di Loreto, 20 anni, è scivolato dal tetto della sua abitazione nel tentativo di salvare il suo gatto. Il giovane era salito sul tetto per recuperare l’animale domestico quando, per cause da accertare, è precipitato.

Un ragazzo di 20 anni è morto cadendo dal secondo piano della casa in cui viveva con i genitori mentre cercava il suo gatto. Il giovane sarebbe salito sul tetto della sua abitazione in provincia di Chieti per cercare il suo animale domestico, forse salito poco prima. A fare la terribile scoperta, la madre della vittima, che ha trovato il suo corpo sul selciato.

Stando a quanto finora reso noto, il giovane morto in circostanze tragiche si chiamava Michele Di Loreto, ed era uno studente universitario di 20 anni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il 118, anche con l'elisoccorso, ma per il povero giovane non c'era più nulla fare. Il corpo è stato portato all'obitorio di Chieti dove si procederà con l'ispezione cadaverica.

