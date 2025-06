video suggerito

Chieri, 79enne accoltella un 25enne al centro commerciale: “Mi perseguitava, non ne potevo più” Un anziano ha accoltellato un giovane al centro commerciale La Filanda, alle porte di Torino, dopo aver raccontato di essere stato perseguitato e molestato per mesi dal ragazzo. Quest’ultimo, già noto alle forze dell’ordine, è ricoverato in gravi condizioni. L’anziano rischia ora l’accusa di tentato omicidio. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un pomeriggio come tanti si è trasformato in un incubo al centro commerciale "La Filanda" di Chieri, nel Torinese. Erano da poco passate le 17 quando, all’interno della galleria commerciale che ospita anche un Carrefour, un 25enne è stato gravemente ferito con un’arma da taglio. A colpirlo, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato un pensionato di 79 anni al culmine di un'escalation di tensioni che, stando alla sua versione, andava avanti da tempo.

L’aggressione è avvenuta davanti agli occhi di decine di clienti e commercianti. Tutto sarebbe iniziato al bar del centro, dove l’anziano stava consumando qualcosa quando sarebbe stato avvicinato dal giovane. I due, secondo testimoni e prime indagini, avevano già avuto diversi scontri in passato. Il ragazzo, residente proprio di fronte al centro commerciale, è noto alle forze dell’ordine per comportamenti molesti, in particolare nei confronti di anziani della zona. Non è il primo episodio in cui è coinvolto: circa un anno fa era stato segnalato per una rissa proprio nello stesso supermercato.

Quel pomeriggio, l’incontro tra i due si è trasformato in un confronto violento. Secondo la testimonianza dell’anziano, il ragazzo gli avrebbe chiesto nuovamente dei soldi e lo avrebbe provocato. "Mi perseguita da mesi, mi segue, mi minaccia, mi ha messo paura più volte", avrebbe raccontato ai carabinieri. A quanto pare, stanco delle continue molestie, il 79enne avrebbe deciso di portare con sé un oggetto per difendersi. Pochi minuti prima dell’aggressione, avrebbe acquistato un cutter (un taglierino) proprio nel supermercato. Poi, dopo l’ennesimo scontro, la lite è degenerata.

La scena si è spostata dalla zona bar verso l’uscita: il giovane avrebbe tentato di allontanarsi, ma l’anziano lo ha inseguito fino alle casse del Carrefour, dove lo ha colpito più volte alla schiena. Alcuni commercianti, impauriti dalle urla e dalla violenza improvvisa, si sarebbero chiusi nei propri negozi. Le macchie di sangue lasciate nella galleria testimoniano la concitazione del momento.

Il 25enne è stato soccorso dalla Croce Rossa e trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Chieri in codice rosso. Inizialmente si era pensato al trasferimento al Cto di Torino, ma i medici hanno optato per il ricovero in loco, stabilendo che, pur in condizioni serie, non fosse in pericolo di vita. Anche l’anziano è stato ricoverato per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Ora la Procura valuta l’ipotesi di tentato omicidio. I carabinieri della Compagnia di Chieri stanno raccogliendo le testimonianze e visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Restano ancora da chiarire diversi dettagli, compresa la presunta premeditazione dell’aggressione e le reali motivazioni alla base del gesto estremo.