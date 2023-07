Chiedono il conto al ristorante e scoprono che è tutto pagato: “Felice di vedere una bella famiglia” Per la coppia friulana doveva essere una serata diversa dal solito con la figlia al seguito ma non si aspettavano che si trasformasse in una storia da raccontare: “Pensavamo fosse uno scherzo, ci hanno detto che il nostro vicino di tavolo aveva pagato tutto, di lui ci hanno detto solo il nome… Grazie Renzo”.

A cura di Antonio Palma

Avevano trascorso una bella serata al ristorante che avevano scelto per festeggiare il loro anniversario di matrimonio e stavano per andarsene quando al momento del conto hanno scoperto con grande sorpresa che era stato già tutto pagato da un perfetto sconosciuto. È la singolare storia di una coppia friulana che lunedì scorso stava trascorrendo insieme alla figlia piccola una serata diversa dal solito in un pub ristorante di Sacile, in Provincia di Pordenonem che però si è trasforma in qualcosa che mai si sarebbero aspettati di vivere.

"Loro non li avevamo mai visti ma chi ha pagato il conto lo conosciamo bene, è un cliente abituale, non ha detto nulla, si è avvicinato alla cassa e ha pagato per loro spiegando che era contento di vedere una bella famiglia come quella" hanno spiegato a Fanpage.it i gestori del locale, il Befed. "Loro erano increduli, abbastanza emozionati e sorpresi, quasi commossi, soprattutto il marito che voleva pagare" hanno aggiunto, spiegando però che il bel gesto di generosità di Renzo, questo il nome del benefattore, non ha sorpreso chi lavora nel locale.

"Si tratta di una persona che passa sempre durante la settimana, un cliente storico con il quale parliamo sempre ed è una persona sempre gentile e carina con tutti" hanno affermato infatti dal locale friulano, aggiungendo: "Non ce lo aspettavamo ma non ci ha sorpresi del tutto".

Una gentilezza confermata dalla stessa coppia che al Gazzettino ha raccontato: "Era seduto al tavolo vicino al nostro e quando il cameriere si era avvicinato per raccogliere la sua ordinazione lui aveva fatto presente che noi eravamo arrivati prima. Poi si è avvicinato, ci ha fatto i complimenti dicendoci che ci aveva osservati tutta la serata e che siamo una bella famiglia. Ci ha preso alla sprovvista, sul momento siamo solo riusciti a ringraziarlo stupiti e lui se n’è poi andato senza aggiungere altro".

Solo quando sono andati alla casa, a fine serata, hanno scoperto che l'uomo era andato oltre, pagando anche il loro conto. Non si trattava di una somma enorme ma l'inatteso gesto ha scaldato i loro cuori, spingendoli a ringraziarlo pubblicamente per quanto fatto. "Al momento del conto ci hanno detto che non c’era nulla da pagare, pensando che fosse uno scherzo mio marito ha richiesto di nuovo il conto. Il cassiere gli ha risposto che quel signore che era venuto al nostro tavolo ci aveva pagato la cena. Di lui ci è stato detto solo il nome… Grazie Renzo" ha raccontato sui social la donna protagonista della storia.