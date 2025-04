video suggerito

Chiede al fratello di prestargli la moto dopo una festa e si scontra con un furgone: morto un 32enne Vedad Osivcic, 32 anni, è morto nella serata di domenica 27 aprile sulla Treviso Mare nello scontro tra la sua moto e un furgone. Il giovane, dopo aver trascorso il pomeriggio a una grigliata con alcuni amici, avrebbe chiesto al fratello di prestargli il mezzo con cui ha avuto l'incidente. Lo schianto è avvenuto vicino al cavalcavia autostradale, nel territorio di Meolo.

A cura di Eleonora Panseri

Vedad Osivcic, 32 anni.

Si chiamava Vedad Osivcic il motociclista 32enne morto nella serata di ieri, domenica 27 aprile, sulla Treviso Mare nello scontro tra il suo mezzo e un furgone. L'incidente è avvenuto in prossimità del cavalcavia autostradale, in direzione Treviso, nel territorio di Meolo (Venezia).

Quando sono arrivati i soccorritori per il motociclista, un cittadino bosniaco, non più nulla da fare. L'autista alla guida del furgone, un 55enne residente nel trevigiano, sarebbe risultato negativo all'alcoltest.

A quanto si apprende, il 32enne, dopo aver trascorso il pomeriggio a una grigliata con alcuni amici, avrebbe chiesto al fratello di prestargli la sua moto. Ma, per cause ancora in corso di accertamento, il 32enne si è scontrato con un furgone Peugeot. L'ipotesi, riportata dai quotidiani locali, è che la moto stesse proseguendo lungo la strada regionale, mentre il furgone uscisse da una strada laterale all’altezza dell’incrocio.

Gli accertamenti delle forze dell'ordine sono ancora in corso nel tentativo di ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. L’incidente è apparso da subito gravissimo. Per il centauro 32enne, purtroppo, i sanitari giunti sul posto non hanno potuto dare nulla, solo constatarne il decesso.

Sul posto sono sopraggiunti anche i familiari dell’uomo. Da San Donà sono arrivati anche i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi e ripulito la strada.

"Una famiglia di lavoratori, ben inserita. Loro sono a Meolo da tanti anni, almeno una decina, il suo papà fa l'autotrasportatore. So che erano stati a una festa e poi al ritorno con il fratello si sono scambiati la moto. È successo mentre Vedad Osivcic rientrava dalla giornata di svago. Voglio esprimere le condoglianze alla famiglia, da parte della comunità", ha detto il sindaco di Meolo Daniele Pavan.