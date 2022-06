Chicchi di grandine enormi distruggono i vetri delle auto: i video del maltempo al Nord Chicchi grandi come albicocche in tutta la provincia di Torino. Colpite Trofarello, Carignano, Santena, Cuorgnè, Canavese. Danneggiati i parabrezza delle auto parcheggiate.

A cura di Biagio Chiariello

Una grandinata con chicchi di grandine della dimensione di una noce. Disagi e danni questa mattina in Piemonte, e in particolare nel Torinese. La zona più colpita è stata quella del Canavese dove tra le 9,30 e le 10, il maltempo si è abbattuto nella zona compresa tra Cuorgnè, Trofarello e Forno Cavanese: sono andati in frantumi i finestrini di alcune auto parcheggiate in strada. A Barriera di Santena la grandine ha letteralmente distrutto i parabrezza delle auto; a Villafranca Piemonte, un fulmine è caduto al centro del paese provocando un incendio. A Caluso danneggiate molte coltivazioni.

Arpa Piemonte aveva emesso un bollettino meteo con allerta gialla per temporali su tutto il Piemonte per tutta la giornata di oggi, martedì 28 giugno.

Grandinata anche in Val D'Aosta

L' intensa grandinata ha investito stamane anche alcune zone della bassa Valle d'Aosta. Sono stati registrati dei danni, come nel caso dell'oratorio interparrocchiale di Donnas Giovanni Paolo II."Stamattina – si legge in un post – la grandine ha completamente distrutto la veranda dell'oratorio. Lanciamo un appello a tutte le persone di buona volontà e alle imprese ad aiutarci a ripristinarla rapidamente per continuare a garantire ai nostri bambini e ragazzi un centro estivo sereno! Grazie a tutti coloro che ci aiuteranno concretamente!". Il Centro funzionale della Regione Valle d'Aosta ha emesso una allerta gialla per temporali forti e diffusi e criticità idrogeologica su tutto il territorio regionale.