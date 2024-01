Chi sono le vittime dell’incidente di Pordenone: Pierantonio Petrocca era al suo primo giorno di lavoro Sarebbero tre le vittime accertate dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio a Pordenone. Per il momento è stata resa nota solo l’identità del camionista 52enne alla guida del mezzo pesante, Pierantonio Petrocca, che era al suo primo giorno di lavoro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Pierantonio Petrocca, foto dai social network

Sono 3 le vittime dell'incidente avvenuto sulla strada regionale 177 Cimpello-Sequals, nei pressi di Pordenone. I feriti nel grave incidente che ha coinvolto 7 persone sarebbero 4, mentre le persone decedute sul colpo sono state 3. Nello scontro sono andati distrutti 3 veicoli: un Suv, un'ambulanza della Croce Rossa e un camion.

Sull'ambulanza viaggiava un paziente insieme alla volontaria che stava guidando il veicolo della CRI di Maniago. A bordo del mezzo pesante, invece, un autista di Valvasone Arzene al primo giorno di lavoro per l'azienda Trans Ghiaia. L'uomo di 52 anni aveva prelevato il mezzo a Oderzo e si stava recando a Valvasone Arzene per un carico da trasportare. Al momento dell'impatto, il veicolo era ancora vuoto.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante potrebbe essere uscito fuori di strada, finendo nella scarpata sottostante nel tentativo di evitare l'impatto con il Suv e con l'ambulanza.

Chi sono le vittime dell'incidente

La prima vittima è un camionista di 52 anni, morto sul colpo dopo l'incidente avvenuto nel pomeriggio nei pressi di Pordenone. L'uomo si trovava al suo primo giorno di lavoro per l'azienda di autostrasporto Trans Ghiaia. A riferirlo alla stampa, il titolare dell'azienda per la quale l'uomo aveva iniziato a lavorare. L'imprenditore è giunto sul posto dopo aver saputo dello scontro in auto.

Secondo quanto reso noto, il camionista 52enne Pierantonio Petrocca aveva prelevato il mezzo a Oderzo per prendere in consegna un carico a Valvasone Arzene. L'uomo avrebbe cercato fino all'ultimo istante di evitare l'impatto con l'ambulanza e con il Suv coinvolto.

L'uomo, originario della Calabria, viveva a Valvasone (Pordenone) da anni per motivi di lavoro. Dopo aver cambiato occupazione diverse volte, il 52enne aveva trovato un nuovo lavoro come camionista.

Ancora non è stata resa nota, invece, l'identità delle due vittime a bordo dell'ambulanza della Croce Rossa. Ulteriori informazioni sulle loro generalità saranno diffuse nelle prossime ore, quando le forze dell'ordine ultimeranno gli accertamenti sul posto.

Ipotesi sorpasso azzardato sulla carreggiata

A causare lo scontro, stando alle prime informazioni, potrebbe essere stato un sorpasso azzardato in un tratto di carreggiata con linea continua. Il mezzo pesante avrebbe cercato di evitare lo scontro con gli altri due mezzi. Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Pordenone, coordinati dalla locale Procura della Repubblica.