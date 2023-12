Chi sono le 4 vittime dell’incidente in galleria a Urbino: sanitari, autista e paziente sull’ambulanza Sono due infermieri, un medico e un paziente di 85 anni le vittime dell’incidente verificatosi oggi nella galleria Ca’ Gulino sulla bretella che collega Urbino e Fermignano: viaggiavano a bordo dell’ambulanza della Potes che si è scontrata contro un pullman e ha preso fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Sono i membri dell'equipaggio di un'ambulanza della Potes e il paziente che stavano trasportando le quattro vittime dell'incidente verificatosi nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 dicembre, nella Galleria Ca' Gulino sulla bretella che collega Urbino e Fermignano: il mezzo in questione prima si è scontrato contro un pullman frontalmente e poi ha preso fuoco.

Le vittime tra gli operatori sanitari che hanno perso la vita nell'incidente sono Sokol Hoxha (medico), Stefano Sabbatini (infermiere, 59 anni di Fossombrone) e Cinzia Mariotti (infermiera di Acqualagna in forza alla potes di Fossombrone). A loro si aggiunge, come riporta LaPresse, un paziente di 85 anni, Alberto Serfilippi, che stavano trasportando da Fossombrone a Urbino.

"Siamo profondamente addolorati per la perdita dei nostri operatori in questo tragico incidente. Hanno dedicato la loro vita alla comunità e ai pazienti. Siamo vicini alle famiglie dei nostri colleghi e del paziente che ha perso la vita", è il messaggio di cordoglio della Direzione generale dell'Ast di Pesaro-Urbino.

Sono invece sette gli studenti che erano a bordo del pullman ricoverati in pronto soccorso: 3 (2 ragazzi e un accompagnatore) all'ospedale di Urbino e 4 in quello di Pesaro (due bambini e due accompagnatori), con ferite lievi. I ragazzi, tutti di età compresa tra i 7 e i 13 anni, erano in gita con la parrocchia insieme ai loro accompagnatori.

Su quanto successo è intervenuto anche il governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli: "Sono profondamente addolorato per il tragico incidente avvenuto nel pomeriggio a Urbino, nel quale hanno perso la vita le quattro persone a bordo di una ambulanza. Una tragedia che ci sconvolge e lascia tutti senza parole. Mi stringo al dolore delle famiglie delle vittime e dei colleghi del sistema sanitario", ha scritto su Facebook.