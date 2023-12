Incidente tra ambulanza e pullman di bambini, incendio in galleria a Urbino: 4 i morti nello scontro Incidente oggi nella galleria Ca’ Gulino, a Urbino: un’ambulanza della Croce Rossa si è schiantata contro un pullman di ragazzi in gita con la parrocchia. Almeno 4 morti: le vittime sono 3 operatori a bordo del mezzo di soccorso e il paziente trasportato. La strada statale 73 bis var tra Urbino e Fermignano è stata chiusa in entrambe le direzioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Drammatico incidente oggi nella galleria Ca' Gulino, a Urbino sulla SS73 bis, la cosiddetta bretella Urbino-Fermignano: un'ambulanza della Croce Rossa si è scontrata frontalmente contro un pullman di bambini in gita con la parrocchia proveniente da San Benedetto.

Dopo lo scontro, è esploso un incendio all'interno della galleria, con una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Secondo l’Anas le vittime sarebbero quattro, tutte a bordo dell’ambulanza partita da Fossombrone. Si dovrebbe trattare dell'equipaggio e di un paziente trasportato.

Dall'ospedale di Torrette di Ancona si è levata un'eliambulanza, ma, stando a quanto si è appreso, per le vittime non c'era già più nulla da fare. Salvi invece i passeggeri dell'autobus, una trentina di ragazzi tra i 7 e i 13 anni della chiesa Madonna della speranza di Grottammare con i loro accompagnatori.

Da quanto si è appreso, sono riusciti prontamente a uscire dal mezzo e a raggiungere l'uscita della galleria; due di loro, caduti in un dirupo vicino, sono stati soccorsi e recuperati dall'eliambulanza.

Oltre all'autista che è rimasto lievemente ferito e che si trova in stato di choc, altri tre sarebbero stati trasferiti in via precauzionale al pronto soccorso dell'ospedale di Urbino perché lievemente intossicati.

Il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, ha verificato che "i ragazzi erano impauriti, ma stanno bene e sono pronti a rientrare a casa con un altro autobus".

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco, per circoscrivere l'incendio e la nube di fumo che si è sviluppata, e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità in sicurezza e per consentire la riapertura della statale nel più breve tempo possibile.

La strada statale 73 bis var che collega Urbino a Fermignano è stata infatti chiusa in entrambe le direzioni. Il transito dal km 0,000 al km 3,000 è momentaneamente deviato lungo la viabilità adiacente.