Chi sono i due fidanzati morti nell’incidente a Cassano. La mamma di Greta: “Sarai il mio angelo custode”

A cura di Eleonora Panseri

Greta Francone e Francesco Castellaneta, 21 e 24 anni.

Si chiamavano Greta Francone e Francesco Castellaneta, i due ragazzi di 21 e 24 anni morti in un incidente stradale avvenuto nella notte, lungo la provinciale 236 che collega Bari a Santerano in colle, alla periferia di Cassano delle Murge, in provincia di Bari.

Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto a bordo della quale viaggiavano, una Mercedes, i due giovani è finita fuori strada, ha sfondato il guardrail ed è precipitata da un cavalcavia.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Il ragazzo e la ragazza stavano rientrando da una festa di compleanno.

Greta e Francesco, chi erano i due fidanzati morti nell'incidente

Greta Francone e Francesco Castellaneta avevano 21 e 24 anni. Lui era residente a Capurso, lei a Bari, e, a quanto si apprende, avevano iniziato a frequentarsi da qualche tempo.

La 21enne era molto attiva sui social, come tutte le ragazze della sua età. In particolare, su Tik Tok, dove pubblicava spesso video insieme alle amiche o da sola, mentre cantava le sue canzoni preferite.

Del ragazzo si sa meno ma a lui il sindaco di Capurso, Michele Laricchia, ha dedicato un lungo post su Facebook. "Con profonda tristezza e dolore, la comunità di Capurso si stringe oggi attorno alla famiglia di Francesco Castellaneta, un nostro giovanissimo concittadino, che a soli 24 anni ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale".

"Con lui, ha perso la vita anche la sua compagna Greta, una giovane donna di 21 anni. La perdita di due giovani vite in un modo così improvviso e ingiusto ci lascia tutti senza parole e con il cuore spezzato. In momenti come questi, la vicinanza e il calore umano diventano un conforto prezioso, anche se insufficiente di fronte a un dolore così grande. – aggiunge – A nome di tutta la comunità capursese, desidero rivolgere un abbraccio forte e sincero ai genitori, ai familiari, agli amici di Francesco e Greta. Non ci sono parole adeguate, ma il nostro affetto e il nostro pensiero sono con voi".

La mamma della 21enne: "Sarai per sempre il mio angelo custode"

Sui social è stato pubblicato anche il ricordo della mamma di Greta, Sabrina Francone. "Ti hanno strappato la vita. Ti hanno portato via da me", ha scritto la donna. "Rimarrai per sempre nel cuore di tutti. Sarai il mio angelo custode".