Chi paga se una grandinata estiva ti distrugge l’auto. L’avvocato: “I risarcimenti non sono automatici”

Gli eventi meteoreologici estremi e inaspettati sono sempre più frequenti. Grandinate estive come quelle che hanno colpito le Marche nel mese di luglio sono destinate a ripetersi, così come i danni subiti dai veicoli parcheggiati in strada. Fanpage.it ha chiesto all’avvocato civilista cosa fare per ottenere un risarcimento.

I danni da grandine, così come altri da eventi meteorologici straordinari, non sono automaticamente coperti da assicurazione

Pochi giorni fa, un'inaspettata grandinata in pieno luglio ha distrutto centinaia di auto parcheggiate in strada a San Benedetto del Tronto, nelle Marche. Per non parlare dei danni milionari lamentati da una concessionaria. Si è trattato di un evento meteorologico estremo e imprevedibile, per questo gli automobilisti adesso vorrebbero sapere chi pagherà per i parabrezza sfondati e la carrozzeria ammaccata.

Fanpage.it lo ha chiesto all'avvocato civilista Salvatore Cappai: "Non c'è nulla di automatico, tutto cambia a seconda della polizza".

Se l'auto è stata danneggiata da un evento meteorologico, come una grandinata in piena estate, l'assicurazione copre il costo dei danni?

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Non esiste una risposta che valga per tutti e, soprattutto, che sia uguale per tutte le polizze. L’assicurazione paga solo se lo specifico rischio di "grandine" è già compreso nella copertura contrattuale. Anche questo però non rappresenta una certezza perché nel caso di polizze che prevedono esplicitamente la copertura per la grandine, il danno potrebbe essere indennizzabile solo in parte per la presenza di esclusioni specifiche.

Cosa significa?

Che quando si stipula una polizza relativa agli eventi atmosferici non basta una dicitura generica. Se l'automobilista danneggiato non dispone di una garanzia specifica l'assicurazione non pagherà alcun indennizzo.

Quindi l' assicurazione potrebbe non pagare per i danni da eventi meteorologici?

Paga solo nel caso in cui il sinistro rientri nel rischio assicurato e la polizza preveda espressamente la copertura per grandine. Si devono dimostrare un insieme di circostanze: l'evento atmosferico, il danno subito e il nesso causale tra questi. Andrà provata poi anche l’entità del danno.

Se invece un automobilista viene sorpreso dalla grandine e commette un incidente, vale la causa di forza maggiore?

Se l'incidente dovesse causare danni a terzi, perché ad esempio invade la corsia di marcia opposta per la perdita di visibilità causata dalla grandine, l'esclusione della sua responsabilità non è automatica. L'automobilista dovrà comunque dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e che l’incidente non fosse evitabile, il caso fortuito o la forza maggiore non subentrano in automatico. I dati meteorologici devono dimostrare un evento fuori dal comune, e lo conferma anche la giurisprudenza richiede che l’evento presenti i caratteri di eccezionalità e imprevedibilità.

Qual è un risarcimento (recente) che le è capitato di ottenere per un evento meteorologico avverso?

Proprio di recente ho ottenuto un risarcimento per danno causato da una rete di delimitazione lavori in corso, divelta dal vento e finita contro la fiancata di un'auto. Inizialmente, la compagnia assicurativa dell'impresa che effettuava le attività a bordo strada aveva eccepito proprio l'evento fortuito rappresentato dall’eccezionalità dell’evento atmosferico. Utilizzando i bollettini meteo e le tabelle di classificazione dei venti, però, ho dimostrato come al momento del sinistro il vento non fosse eccezionale, anche se forte. Il mio assicurato ha dunque ottenuto il pieno risarcimento in fase stragiudiziale, evitando così le tempistiche di giudizio, spesso molto lunghe.