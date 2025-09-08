Chi erano Yuri Guarnaccia e Michela Adamo, i fidanzati morti nell’incidente a La Spezia tornando dal mare

Yuri Guarnaccia e Michela Adamo stavano insieme da pochi mesi e prima dell’incidente erano andati a mare insieme. Entrambi erano due sportivi, lui calciatore, lei ballerina. Conoscenti e amici li hanno ricordati sui social con dolore.

Sono Yuri Guarnaccia, di 18 anni, e Michela Adamo, di 19, i due giovani fidanzati che hanno perso la vita domenica pomeriggio a Follo, in provincia di La Spezia. La coppia è morta per un incidente in moto. I due avevano passato la giornata insieme al mare e tornando si trovavano sul tratto della provinciale 15 che collega Follo alla Val Durasca, quando nelle vicinanze dell'incrocio per Bastremoli la moto sarebbe andata fuori strada per poi andare a sbattere contro il muro di una casa.

Guarnaccia e Adamo stavano insieme da pochi mesi ma condividevano una quotidianità semplice. Erano entrambi due sportivi. Il ragazzo giocava con passione a calcio in una squadra di Lerici, l'Unione Sportiva Santerenzina. Proprio il dirigente della squadra ha voluto ricordare i due giovani con un post su Facebook di cordoglio.

Ma la squadra tutta si è unita al dolore sul social, scrivendo: "Ricordiamo Yuri come un ragazzo solare, gentile e sempre disponibile".

Michela invece abitava a Ceparana e da poco aveva conseguito la maturità in un istituto turistico. Ma la sua passione principale era la danza.

Anche la sua scuola, la ProDanza di Lerici, l'ha voluta ricordare con un post sul social, scrivendo che la ragazza era "una giovane donna con un cassetto pieno di sogni, che lascia ora uno spazio vuoto".

In moltissimi hanno voluto porre le condoglianze sulla bacheca Facebook del padre di Michela, Francesco, che però ha mantenuto il silenzio. Ma in generale sono stati molti altri i post e le condivisioni che le persone del luogo e i conoscenti sotto shock hanno dedicato alla coppia scomparsa così giovane.

L'incidente in cui è stata coinvolta la coppia è stato così violento che a nulla è servito l'intervento dei soccorsi, allertati dai residenti della casa che avevano sentito un forte rumore e avevano notato i due caschi sulla strada. I medici hanno provato a rianimare i due giovani per mezz'ora e sul luogo dell'incidente è anche sopraggiunto un elicottero di soccorso da Genova, ma lo schianto era stato troppo forte nonostante le due vittime indossassero regolarmente il casco.

Rimangono comunque ancora da ricostruire le cause dell'incidente, che secondo le prime ricostruzioni non ha avuto testimoni diretti e non ha coinvolto né altri mezzi né altri feriti.