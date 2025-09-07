Tragico schianto in moto, morti un giovane 18enne e una ragazza 19enne a La Spezia
L'ennesima tragedia della strada è costata la vita a due giovanissimi questo pomeriggio in Liguria. Un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 19 anni sono morti in un terribile incidente stradale in moto avvenuto nel pomeriggio di domenica in Val Durasca, nello Spezzino.
Il dramma si è consumato intorno alle 17 di oggi 7 settembre sulla strada provinciale 15 tra gli abitati di Follo e Val Durasca, in provincia di La Spezia. Per motivi ancora tutti da chiarire, la motocicletta su cui viaggiavano i due giovani poco più che maggiorenni, ha improvvisamente sbandato, uscendo fuori strada e impattando violentemente contro un muretto che delimitava un'abitazione della zona.
Lo schianto all'altezza di un tratto rettilineo. La moto fuori controllo ha impattato con violenza sbalzando sull'asfalto i due giovani a bordo. Per il diciottenne di La Spezia e la diciannovenne residente nella Val di Vara purtroppo si sono rivelati inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118 accorsi sul posto dopo la chiamata di emergenza dei passanti.
Vista la gravità dell'incidente stradale, la centrale operativa allertato anche l'elisoccorso Pegaso giunto da Genova ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile. I sanitari hanno provato a rianimare a lungo i due ragazzi ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano e alla fine i medici si sono dovuti arrendere e ne hanno dovuto dichiarare il decesso sul posto.
Sul luogo dell'accaduto sono accorsi anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro stradale mortale. Secondo i primi accertamenti, non risulterebbero altri mezzi coinvolti