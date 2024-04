Chi erano Inna Aprilova e il 12enne Alexander, mamma e figlio morti nello schianto sulla Taranto – Bari

video suggerito

Sono Inna Aprilova, 41 anni, e il figlio adolescente Alexander le vittime del sinistro stradale sulla Statale 100 nei pressi di Taranto. Il grave incidente si è verificato intorno alle 16.15 nella giornata di ieri, martedì 16 aprile a San Basilio, nei pressi dell'area di sosta della Sala Azzurra. Le cause del sinistro automobilistico sono ancora in fase di accertamento, ma da tempo i residenti lamentano una mancata messa in sicurezza della Statale 100, definita "strada della morte".

Secondo quanto ricostruito, un tir e l'auto sulla quale viaggiavano mamma e figlio si sono scontrati senza lasciare scampo alla 41enne e al figlio Alexander, di appena 12 anni. I due, residenti a Marina di Chiatona, sono morti poco dopo lo schianto. Feriti il padre del ragazzino, un 37enne operaio della Leonardo di Grottaglie, e l'autista del camion protagonista dell'incidente, ricoverato a Castellaneta.

I carabinieri della compagnia di Massafra, guidati dal maggiore Quintino Russo, stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. Sul posto erano intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale del 118. Il 12enne Alexander giocava nell'under 12 dell'Asd Calcio Bari e frequentava l'istituto Giovanni XXIII di Palagiano. La mamma era la sua prima sostenitrice e sul suo profilo social pubblicava spesso foto e video dalle partite del figlioletto.

La Statale 100 da anni attende una messa in sicurezza ed è nota come la Statale della Morte. Nel marzo del 2024 hanno perso la vita su quella strada tre giovani (un ragazzo di 31 anni e due ragazze di 23 e 26 anni) mentre una famiglia di 3 persone con un minore al seguito, è rimasta ferita. Nello stesso tratto, meno di quattro mesi fa in un altro sinistro stradale sono morte 4 persone, di cui 3 militari dell'Esercito di stanza ad Altamura e un 60enne della provincia di Bari. Dall'inizio dell'anno, su quella strada le vittime registrate tra feriti e persone decedute sono state 9.