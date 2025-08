Chi erano i due ragazzi morti nell’incidente a Pordenone: Fabio oggi avrebbe festeggiato il compleanno

Fabio Rosa e Danilo Boz, amici e calciatori di 19 anni del Maniago Vajont, sono morti il 5 agosto 2025 in un incidente nella galleria Val Colvera, tra Maniago e Frisanco. Tornavano da un allenamento a Poffabro. Con loro viaggiava un amico, rimasto ferito.

Fabio e Danilo

La sera del 5 agosto 2025 resterà scolpita nella memoria della comunità di Maniago: due ragazzi di soli diciannove anni, Fabio Rosa e Danilo Boz, hanno perso la vita in un devastante incidente nella galleria Val Colvera, che collega Maniago a Frisanco, in provincia di Pordenone. L’automobile su cui viaggiavano – una Renault Twingo con a bordo altri due coetanei – è finita improvvisamente nella corsia opposta, collidendo frontalmente con una Volkswagen Tiguan.

L'impatto è stato fatale per entrambi. Il conducente, un loro coetaneo, è rimasto gravemente ferito ma non è in pericolo di vita; anche la donna di 72 anni alla guida dell’altra vettura ha riportato ferite giudicate lievi ed è stata trasportata all’ospedale di Pordenone.

Chi erano Fabio Rosa e Danilo Boz

Fabio Rosa, residente a Maniago, avrebbe compiuto 19 anni proprio il giorno seguente, il 6 agosto. Il suo nome, scelto in omaggio al nonno paterno, racchiudeva il legame affettivo con la famiglia. Diplomato al liceo Kennedy di Pordenone, stava per iscriversi al corso di Ingegneria meccanica all’Università di Udine. Compagno attento nello studio, spesso aiutava il fratello minore con i compiti. Le testimonianze lo dipingono come un giovane studioso e responsabile, rispettato tra amici e famigliari

Danilo Boz, anch’egli originario di Maniago e appena diciannovenne, aveva frequentato il percorso di agraria all’ISIS di Spilimbergo. Amicissimo di Fabio, condivideva con lui la passione per il calcio e il desiderio di futuro. Entrambi giocavano nel Maniago Vajont, la squadra locale che milita in Promozione: non solo compagni di squadra, ma anche confidenti e amici di vita. Il loro legame era visibile anche sul campo, dove spesso si incalzavano con passaggi e assis tecnici

Negli ultimi giorni avevano partecipato agli allenamenti estivi della squadra nella suggestiva cornice di Poffabro, frazione di Frisanco nota per le sue caratteristiche architetture in pietra e legno e per essere uno dei “Borghi più belli d’Italia”. Lì, tra il verde e la concentrazione, avevano preparato la nuova stagione calcistica con entusiasmo

La notte dell’incidente, dopo una sessione di allenamento, Fabio e Danilo sono saliti sull'utilitaria guidata da Andrea. L'auto ha perso il controllo all’interno del tunnel e si è schiantata contro la vettura guidata dalla donna di Zoppola. Le indagini sulle cause dello scontro sono ancora in corso, e al momento nessuna dinamica è stata accertata

Il dolore della Maniago Vajont

La notizia della loro scomparsa ha gettato nello sconforto l’intera Val Colvera e la comunità di Maniago. Decine di amici, compagni di squadra, conoscenti e cittadini si sono radunati sul luogo dell’incidente per portare fiori, accendere candele e rendere omaggio. Il Maniago Vajont ha pubblicato un commovente messaggio sui social: