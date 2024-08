Chi era Waltraud Jud, la vicina di casa uccisa mentre provava a disarmare Ewald Kühbacher a San Candido

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono Waltraud Jud e Hermann Kühbacher le vittime del duplice omicidio avvenuto nella notte a San Candido, in Alta Val Pusteria. A ucciderli sarebbe stato Ewald Kühbacher, figlio del 90enne Hermann. Dopo il delitto, l'uomo si è barricato in casa per poi ferirsi gravemente con un colpo d'arma da fuoco durante il blitz delle forze dell'ordine. La vicenda ha sconvolto l'intero stabile di San Candido e più in generale i residenti del Comune dell'Alta Val Pusteria, dove episodi del genere sono molto rari.

Ewald avrebbe ucciso il padre di 90 anni e costretto a letto intorno a mezzanotte usando un vecchio fucile che il genitore usava quando lavorava come guardiacaccia. Jud Waltraud è invece intervenuta dopo aver sentito i rumori nell'abitazione del 90enne suo vicino di casa. La 50enne avrebbe provato a disarmare l'aggressore prima di essere freddata con un colpo di arma da fuoco sul pianerottolo del condominio. Poco dopo, l'uomo si barricato nel suo appartamento.

Chi era Waltraud Jud, la 50enne uccisa sul pianerottolo

Waltraud Jud era molto nota a San Candido per il suo ruolo di spicco all'interno della banda musicale del paese di cui il marito è dirigente. La banda si occupa dal 2015 di organizzare gli eventi estivi del Paese e si era occupata di rallegrare il giubileo locale del 2019. La 50enne era segretaria della banda e lavorava per la FTI di San Candido, l'azienda locale di teleriscaldamento termoelettrico dove era stata assunta nel 2012.

Waltraud Jud, 50 anni

Chi era Hermann Kühbacher, il padre del killer

Hermann Kühbacher, 90 anni, era costretto a letto da diverso tempo per malattia. Per tutta la vita aveva lavorato come guardia forestale e da anni era in pensione. Nel 2019 era rimasto vedovo e da allora viveva solo con il figlio. L'uomo era gravemente malato, allettato e non autosufficiente.

Intorno alla mezzanotte, padre e figlio avrebbero litigato per cause che sono ancora in fase di accertamento. Il litigio è sfociato presto in una colluttazione che è poi culminata nell'omicidio compiuto con un'arma di proprietà del 90enne.

Il decano della parrocchia di San Michele Arcangelo ha voluto sospendere la prima funzione delle 8 del mattino nonostante la parte chiusa di San Candido fosse quella vicina alla stazione. Alle 10.15, alla messa in lingua italiana, erano presenti solo turisti che non erano a conoscenza di quanto successo. A informare il sacerdote dell'accaduto, gli organi ufficiali della Provincia. "Ho saputo in modo sommario e frammentato – ha spiegato il decano -. Ancora adesso non sappiamo molti dettagli. Preghiamo però per le persone coinvolte".