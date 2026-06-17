Chi era Sara Ceccantini, morta nell’incidente a Mykonos: giovane mamma, si doveva sposare sabato prossimo

Sara Ceccantini, 39 anni, è morta a Mykonos durante il viaggio per l’addio al nubilato organizzato prima delle nozze con il compagno Luca. Originaria dell’Aretino e dipendente Prada a Valvigna, era in auto con tre amiche quando è rimasta coinvolta in un incidente. Ricoverata in terapia intensiva a Syros, è deceduta poco dopo.

Sara Ceccantini

Aveva 39 anni, una figlia di tre anni e un matrimonio ormai alle porte. Sara Ceccantini era partita per Mykonos insieme ad alcune amiche e colleghe per vivere gli ultimi giorni prima del "sì" con Luca Bugialli, il compagno con cui sabato avrebbe dovuto sposarsi. Un viaggio pensato per festeggiare un momento felice si è trasformato invece in una tragedia che ha sconvolto Arezzo e tutto il Valdarno.

Sara viveva ad Agazzi, frazione alle porte di Arezzo, ed era originaria di Terranuova Bracciolini. Da anni lavorava negli uffici amministrativi di Prada, nello stabilimento di Valvigna, dove era conosciuta e stimata dai colleghi per la sua disponibilità e il suo carattere solare. Dopo la notizia della sua morte, l’azienda ha deciso di fermare le attività in segno di lutto. Una scelta voluta dal presidente Patrizio Bertelli per stringersi attorno alla famiglia della dipendente.

La tragedia si è consumata nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 giugno sull’isola greca. Sara si trovava in auto con tre amiche quando il mezzo è rimasto coinvolto in un violento incidente stradale. In un primo momento era stata ipotizzata una dinamica diversa, con un possibile investimento da parte di uno scooter, ma gli accertamenti della Farnesina hanno ricondotto l’accaduto a uno scontro tra due automobili. Le indagini delle autorità greche sono ancora in corso per ricostruire con precisione la dinamica.

L’impatto è stato devastante. Sara è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Syros e ricoverata in terapia intensiva, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Il suo cuore ha smesso di battere poche ore dopo. Due delle amiche che erano con lei hanno riportato ferite lievi e sono rimaste a Mykonos per essere ascoltate dalla polizia, mentre una terza ragazza è ricoverata in rianimazione ad Atene: le sue condizioni restano serie, ma è vigile.

A Mykonos sono già arrivati la sorella di Sara, la madre e le persone più vicine alla famiglia per seguire la situazione e le procedure legate al rimpatrio della salma, che potranno iniziare dopo l’autopsia disposta dalle autorità greche.

Sara Ceccantini

La notizia ha lasciato senza parole le comunità di Arezzo e San Giovanni Valdarno, dove vive il compagno Luca, col quale sarebbe dovuta convolare a nozze pare proprio nel weekend. Gli amici ricordano Sara come "una ragazza solare, sempre sorridente e super disponibile", una persona "d’oro", impegnata nel lavoro e profondamente legata alla famiglia.

Anche il sindaco di Arezzo Marcello Comanducci ha espresso il dolore della comunità: "Ci sono notizie che lasciano senza parole. La tragica scomparsa di Sara ha colpito profondamente tutta la nostra comunità. Una giovane vita spezzata troppo presto, proprio mentre si preparava a vivere uno dei momenti più belli della sua vita".