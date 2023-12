Chi era Rossella Cominotti, trovata morta in un hotel di La Spezia: mancava da casa da 12 giorni Alfredo Zenucchi, marito della 53enne Rossella Cominotti trovata morta in una camera d’albergo di La Spezia, è stato fermato circa un’ora fa dopo 5 ore di ricerche. Secondo quanto reso noto, la donna mancava da casa da 12 giorni insieme al marito 57enne.

A cura di Gabriella Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La fuga di Alfredo Zenucchi, 57 anni, è terminata circa un'ora fa, dopo 5 ore di ricerche da parte delle forze dell'ordine. L'uomo era ricercato dopo il ritrovamento del corpo della moglie Rossella Cominotti, 53 anni, trovato in una camera d'albergo di Mattarana, paesino della Val di Vara, nei pressi di La Spezia. La donna, che viveva a Cremona insieme al marito, originario di Bergamo, è stata trovata senza vita in una pozza di sangue.

Per chi indagava, si è subito profilata l'ipotesi di un delitto e così sono scattate le ricerche. Cominotti potrebbe essere stata assassinata con un'arma da taglio o un oggetto contundente. Nel corso dei rilievi, le forze dell'ordine hanno rilevato che nella stanza d'albergo era presente anche il marito, ma che dopo il delitto l'uomo era scomparso a bordo della sua auto. Così, alle 8.55 di questa mattina, è scattato l'allarme su tutto il territorio. Cominotti aveva un'edicola in un paesino di Cremona e gestiva l'attività con il marito.

Stando a quanto reso noto, Cominotti era ospite dell'albergo da venerdì, ma si era allontanata da casa 12 giorni fa, dopo aver chiuso improvvisamente l'attività. Cosa sia accaduto in questo lasso di tempo sarà ricostruito con il prosieguo delle indagini e con l'interrogatorio di Zenucchi, il marito della 53enne. L'uomo si era allontanato dall'albergo a bordo della sua C3 bianca e i carabinieri hanno diramato un avviso di ricerca a tutte le pattuglie. La macchina era stata avvistata in mattinata sull’Aurelia e poi fermata in Lunigiana, dove il 57enne è stato fermato.

Il marito fermato, Alfredo Zenucchi

Nell'hotel, questa mattina presto, sono arrivati per primi i carabinieri delle stazioni di Sesta Godano e Borghetto Vara, poi il nucleo investigativo guidato dal maggiore Marco Di Iesu. Sono inoltre già in corso le acquisizioni delle immagini registrate dalle telecamere installate nelle vicinanze per ricostruire l'accaduto e rintracciare eventuali sequenze del marito che ha lasciato l’albergo.

Rossella e il marito mancavano da casa ormai da 12 giorni. Il retroscena emerge da un post Facebook, in cui si fa riferimento alla paura nella quale era precipitata la famiglia della donna. Nei database delle forze dell'ordine, però, al momento, non risulterebbe alcuna segnalazione di scomparsa.