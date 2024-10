video suggerito

Chi era Patrizia Russo, l'insegnante 53enne uccisa dal marito a Solero: "È accaduto qualcosa di incredibile" Chi era Patrizia Russo, la vittima del femminicidio di Solero, nell'Alessandrino: è stata uccisa dal marito Giovanni Salamone, che poi subito dopo il delitto ha chiamato i carabinieri. Il sindaco: "Nessuno pensava che potesse esserci un episodio di questo tipo legato a queste due persone.

A cura di Ida Artiaco

Si chiamava Patrizia Russo e aveva 53 anni l'ultima vittima di femminicidio in Italia: è stata uccisa a coltellate all'alba di oggi, mercoledì 16 ottobre, a Solero, nell'Alessandrino, dal marito Giovanni Salamone, 61 anni. Dopo aver compiuto il delitto, nella camera da letto della loro abitazione in via Cavolo, ha chiamato i carabinieri annunciando di aver ucciso la moglie.

I due, che hanno due figli, uno residente all'estero, in Spagna, e l'altra a Pisa, si erano trasferiti in Piemonte da un anno dalla Sicilia. Proprio nei giorni scorsi erano stati ad Agrigento ed erano tornati ieri, poche ore prima della tragedia, scaturita probabilmente al culmine di una lite. Ma indagini sono ancora in corso per cercare di ricostruire esattamente cosa è successo intorno alle 05.30 di oggi.

La vittima era una insegnante di sostegno della scuola media del Paese. Prima di oggi lei e il marito, come ha detto il sindaco di Solero, Andrea Toniato, "erano una coppia normale come tante, che cercava di integrarsi in paese intrattenendo rapporti con il vicinato e frequentando la parrocchia". Poi ha aggiunto: "Io li conoscevo di vista, ma nessuno pensava che potesse esserci un episodio di questo tipo legato a queste due persone. Non c'era niente di tutto questo, Patrizia era benvoluta anche dalle colleghe e dai ragazzi della scuola, quindi diciamo assolutamente niente di particolare nella loro situazione familiare".

Sulla vicenda è intervenuto anche il parroco don Mario Bianchi, che ha descritto l'uomo come molto riservato e la donna solare, estroversa, molto credente e apprezzata come professoressa. "Entrambi partecipavano alla messa della domenica. Dalla Sicilia si erano trasferiti qui per il lavoro di Patrizia ed erano rientrati dall'isola proprio in questi giorni. Siamo rimasti tutti senza parole per quanto successo: marito e moglie erano sempre insieme, entrambi cordiali. Nella notte deve essere accaduto qualcosa di incredibile e imprevedibile. A quanto mi risulta – ha proseguito il sacerdote – poco dopo le 6 i vicini sono stati svegliati dal trambusto e dal movimento dei mezzi di soccorso e dei carabinieri, ma prima non avrebbero sentito rumori sospetti".