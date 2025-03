Salvò il marito con il primo trapianto di rene incrociato Italia-Spagna: la storia di Patrizia

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

È stata premiata oggi, sabato 8 marzo, in occasione della Festa della Donna per la sua generosità e il suo coraggio Patrizia Babini. Ad assegnarle il riconoscimento Pro Ponte di Perugia, un'associazione non profit che promuove iniziative sociali, educative e culturali per il territorio: è lei la Donna dell'Anno 2025 per la sua storia, come racconta il Corriere della Sera.

Babini, originaria di Perugia e dipendente dell'Asl Umbria 2, oggi anche vice segretaria nazionale di ANED (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto), è stata la protagonista di un evento storico, il primo trapianto incrociato Italia-Spagna, con il quale è riuscito a salvare il marito Fabio. Si è trattato nello specifico della prima catena di triplo scambio di organi tra Italia e Spagna nella South Transplant Alliance, la rete mediterranea trapianti istituita da Italia, Spagna e Francia.

Il calvario della coppia è cominciato nel 2015 quando Fabio viene sottoposto a dialisi per un problema ai reni. Lei si rende subito disponibile per il trapianto ma purtroppo non risulta compatibile. Allora Patrizia mette in moto la sua "macchina della solidarietà" per realizzare la "donazione incrociata".

La coppia entra in un programma di "crossover" e si cercano altre coppie donatore-riceventi incompatibili tra loro per trovare la combinazione giusta. Passano 8 anni prima che arrivi la notizia che donatore e ricevente compatibile esistono. Nel 2023 c'è finalmente un donatore per Fabio a Bilbao, mentre il ricevente, quello che riuscirà a trovare una nuova vita grazie alla generosità di Patrizia, è a Barcellona. A lei viene asportato un rene e a Fabio ne viene trapiantato uno nuovo. Oggi i due vanno in palestra insieme e Fabio ha ripreso anche la sua attività di ciclista.

Come ha specificato il Corriere, "la Pro Ponte, assegnando a lei il tradizionale riconoscimento Donna dell'anno 2025 vuol contribuire anche a diffondere quanto Patrizia sostiene con “il cuore” e… anche con un solo rene, disponibile a dialogare e a raccontare i particolari della sua storia per tranquillizzare quanti avessero dubbi e a dare indicazioni e suggerimenti sulla strada da seguire da generosa e autorevole testimone".