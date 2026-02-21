Attualità
Chi era Marco Cacchiani, morto sul lavoro a 38 anni: è precipitato per 7 metri nell’Aretino

Marco Cacchiani stava effettuando la manutenzione dell’impianto di climatizzazione di un’azienda quando un lucernario in plexiglass avrebbe ceduto improvvisamente: è caduto da un’altezza di circa sette metri.
A cura di Susanna Picone
Si chiamava Marco Cacchiani e aveva 38 anni l’ultima vittima sul lavoro in Italia. L’incidente mortale è avvenuto ieri a Pieve Santo Stefano, nell’Aretino: il tecnico stava effettuando, per conto di una ditta esterna, la manutenzione dell'impianto di climatizzazione di un’azienda quando un lucernario in plexiglass ha ceduto improvvisamente: il trentottenne è caduto  da un'altezza di circa sette metri e per lui non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi immediati. L'impatto si è rivelato fatale.

Sul posto, oltre a un'ambulanza infermierizzata e l'elisoccorso Pegaso, sono intervenuti gli ispettori del lavoro e i carabinieri. La salma dell'operaio è stata portata nell'obitorio dell'ospedale della Valtiberina per l'esame autoptico che verrà eseguito probabilmente già oggi. Cacchiani viveva in Casentino, si era sposato da poco ed era padre di un bambino piccolo.

“Una notizia che lascia sgomenti e addolora profondamente quanti lo hanno conosciuto e stimato. Marco era conosciuto non solo come lavoratore serio e professionale, ma anche come uomo profondamente legato alla propria famiglia e impegnato nel sociale”, il cordoglio espresso dalla consigliera comunale di Forza Italia Mery Cornacchini: Marco Cacchiani nel 2020 si era candidato alle amministrative ad Arezzo. “In questo momento di immenso dolore – si legge ancora in un post sui social – ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, esprimendo le più sentite condoglianze per una perdita così improvvisa e tragica. La sua memoria resterà viva nel ricordo di chi ha condiviso con lui percorsi personali, professionali e di impegno civico”.

Attualità
