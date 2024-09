Chi era Elisa Scoccia, uccisa insieme alla mamma Maristella Paffarini dal papà suicida a Perugia

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

A sinistra, Elisa Scoccia, 39 anni; a destra, la polizia sul luogo del delitto.

Sono stati trovati nel giardino di un casolare alla periferia nord di Perugia i cadaveri di Elisa Scoccia, 39 anni, della madre della 39enne, Maristella Paffarini, 66, e del padre Enrico Scoccia, 69. Secondo la Procura della Repubblica del capoluogo umbro, che indaga sulla vicenda, si tratta di un caso di omicidio-suicidio.

Sono state infatti escluse responsabilità di soggetti esterni ma resta ancora da chiarire il movente del delitto. In un comunicato stampa diffuso dagli inquirenti è emerso che il fucile da cui sarebbero partiti i colpi che hanno ucciso padre, madre e figlia è stato trovato vicino al cadavere del 69enne.

A trovare i corpi è stato il fidanzato della 39enne

L'arma, regolarmente detenuta, è infatti di proprietà dell'uomo e sarebbe stato lui a sparare. Marito e moglie abitavano nel casolare dove si è consumata la tragedia, nella campagna di Fratticiola Selvatica, alla periferia nord di Perugia. A trovare intorno alle 12 di martedì 10 settembre i corpi è stato il fidanzato della 39enne.

Non riuscendo a mettersi in contatto con lei, si era recato presso l'abitazione della famiglia. È scattato l'allarme è sul posto sono giunte subito un'ambulanza e un'automedica dall'ospedale di Perugia. Tutto inutile però, l'uomo e le due donne erano infatti già morti. Dai primi accertamenti sembra che la morte dei tre sia avvenuta diversi giorni prima del ritrovamento.

Chi erano Enrico Scoccia, la figlia Elisa e Mariastella Paffarini

Secondo quanto hanno raccontato i vicini di casa della coppia, i due coniugi erano persone normali, alle prese con le vicissitudini che può affrontare di ogni famiglia. Cosa e perché abbia scatenato la tragedia sarà ora l'indagine della polizia a doverlo chiarire.

Gli abitanti di Fratticiola Selvatica descrivono la famiglia come "molto riservata" ed il 69enne Enrico Scoccia come un uomo "molto gentile". Aveva la passione per i cavalli, condivisa con la figlia, ed era solito partecipare a battute di caccia al cinghiale, ragion per cui era in possesso di un fucile regolarmente detenuto.

Il 69enne era in pensione dal 2022, dopo aver lavorato alla Galleria nazionale dell'Umbria. La figlia Elisa, 39 anni, lavorava nella ristorazione, in un noto locale della zona di Perugia, e non viveva più a casa dei genitori.

“Elisa era una nostra dipendete storica, che lavorava da noi da otto anni. Un punto importantissimo, una colonna del punto vendita. Siamo davvero sconvolti per averla persa”, ha commentato il titolare del locale. “Era una ragazza precisa, scrupolosa e affidabile. Ineccepibile sul lavoro, riservata al punto da non avere profili social”, aggiunge.

La moglie e madre Maristella Paffarini, 66 anni, era una dipendente della Prefettura di Perugia, dove lavorava come assistente sociale, coordinatrice di progetti per i migranti. "Siamo sconcertati e addolorati per quanto successo a Maristella Paffarini, delegata della Fp Cgil di Perugia, e a sua figlia Elisa", ha scritto la Cgil Umbria su Facebook. "Ci resta, oggi e per sempre, il ricordo della sua serietà e della sua ferma dolcezza in tutte le situazioni in cui l’abbiamo conosciuta. Con gratitudine e dolore. Ciao, Maristella".