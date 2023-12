Chi è Salvatore Legari, l’imprenditore scomparso a Modena Salvatore Legari è scomparso nel nulla il 13 luglio del 2023 da Lesignana, in provincia di Modena, e da allora non si è saputo più nulla di lui, nonostante le ricerche. La Procura procede ancora per sequestro di persona ma i familiari ormai hanno poche speranze di ritrovarlo in vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uscito di casa dopo pranzo col furgone per un appuntamento di lavoro, Salvatore Legari è scomparso nel nulla il 13 luglio del 2023 da Lesignana, in provincia di Modena, e da allora non si è saputo più nulla di lui, nonostante le ricerche. Il 54ennne imprenditore edile di origine pugliese, che viveva con la compagna nel Modenese, quel giorno aveva un appuntamento. L'uomo che lo ha visto per l'ultima volta è ora indagato ma rigetta ogni addebito. Intanto le ricerche vanno avanti e anche se la Procura procede ancora per sequestro di persona, i familiari ormai hanno poche speranze di ritrovarlo in vita dopo il ritrovamento del suo furgone con dentro la sua agenda.

Chi è Salvatore Legari, l'imprenditore scomparso da 5 mesi

Salvatore Legari 54enne di origine pugliese, da tempo si era trasferito in Emilia Romagna dove aveva messo su famiglia e due figli con la sua ex moglie a Bologna. Qui ha lavorato a lungo ma circa un anno fa si era spostato nel Modenese con la nuova compagna e qui lavorava come imprenditore edile prima di sparire. L'uomo si spostava continuamente tra i cantieri col suo Citroen Jumpy di colore bianco che è stato poi ritrovato una decina di giorni dopo la scomparsa nei pressi del fiume Secchia, a Sassuolo, sempre nel Modenese. Prima della scomparsa nel nulla aveva fatto dei lavori di efficientamento energetico in un immobile e lì aveva detto che si sarebbe recato prima di sparire.

Salvatore ha una compagna ed è padre di due figli

Salvatore Legari per lunghi anni aveva vissuto a Bologna insieme alla ex moglie e ai figli di 21 e 19 anni, prima di trasferirsi a Modena. Il maggiore dei figli nel frattempo è stato nominato dal tribunale curatore del padre al fine di prendere parte alle indagini che proseguono senza sosta. Figli e sorelle, che sono salite dal Puglia per partecipare alle ricerche, chiedono che non venga trascurato nulla e che si prosegua nelle indagini anche se ammettono di avere pochissime speranze di ritrovarlo in vita.

Si indaga sull'ultimo lavoro svolto da Salvatore Legari

Il 13 luglio scorso, dopo aver pranzato con la compagna, Salvatore Legari era uscito alle 13:15 dicendole che sarebbe andato a Lesignana per riscuotere un pagamento per lavori di ristrutturazione svolti precedentemente. L'appuntamento era con una persona del posto, un 37enne proprietario di quell’abitazione. Quest'ultimo risulta indagato come atto dovuto ma rigetta ogni addebito e contro di lui per ora non sono emersi elementi. In mancanza del 54enne, le cui ricerche da tempo si concentrano attorno all'argine del fiume Secchia, le indagini si stanno concentrando sul furgone e gli oggetti rinvenuti al suo interno.

Mentre pompieri e protezione civile scavano in mezzo alla fitta boscaglia a due passi dal fiume, gli inquirenti hanno svolto esami tecnici irripetibili sull'agenda, gli auricolari e gli altri effetti personali del 54enne, trovati nel furgone, alla ricerca di eventuale Dna di terzi.