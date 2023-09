Salvatore Legari scomparso mentre va al lavoro a Modena, si scava nel giardino alla ricerca del corpo Nelle scorse ore gli inquirenti hanno ordinato degli scavi condotti con un escavatore e poi a mano, in una villa in costruzione a Lesignana dove l’imprenditore edile sarebbe stato nelle ore precedenti alla scomparsa, nel luglio scorso.

A cura di Antonio Palma

Sono ore di ansia e apprensione per i familiari di Salvatore Legari, l’imprenditore edile scomparso nel nulla mentre andava al lavoro a Modena, ormai oltre due mesi fa. Nelle scorse ore, infatti, gli inquirenti hanno ordinato degli scavi approfonditi alla ricerca del corpo, ipotizzando un suo assassinio. Le ricerche si stanno concentrando oggi nel giardino di una villa a Lesignana, nel Modenese, un edificio in cui l’uomo sarebbe stato poco prima della scomparsa.

Secondo quanto ricostruito, l'imprenditore 54enne, originario del Salento, il giorno della scomparsa, il 13 luglio scorso, era stato sul posto, pare per riscuotere un credito. L’uomo col quale doveva vedersi è stato ascoltato più volte ma finora non sarebbero emerse prove certe della presenza di Legari. Sulla sua scomparsa è stata aperta un’inchiesta per rapimento ma gli inquirenti ipotizzano che il 54enne non si sia mai allontanato dal posto.

Nonostante il furgone da lavoro con cui era uscito sia stato ritrovato molto distante, a Sassuolo, sempre nel Modenese, gli inquirenti hanno deciso di avviare le ricerche nella villa in costruzione a Lesignana. Da ieri infatti si sta scavando sul posto, con l’aiuto dei Vigili del fuoco, prima con un grosso escavatore e poi a mano con una pala, in modo da non compromettere eventuali reperti utili alle indagini.

L’ipotesi dunque è la peggiore, l’uomo potrebbe essere stato ucciso e sepolto e per questo si cercano ora i resti. Nella stessa zona, però, erano state già effettuate altre ricerche nelle scorse settimane ma senza esito tanto che amici e familiari hanno rilanciato diversi appelli sui social network per ritrovare Salvatore Legari. Del resto, col passare delle settimane, la speranza di poter rintracciare l'uomo in vita si fa sempre più remota.

“Siamo tutti in preda a una grande ansia, in attesa di sapere qualcosa di più" ha confermato a Bologna Today la sorella dell’uomo, spiegando però che ai familiari per ora non è stato comunicato nulla sulla direzione delle indagini in corso. Secondo la famiglia, l'uomo non aveva nemici e non aveva problemi economici. A denunciare la scomparsa era stata la compagna, non vedendolo tornare a casa. La donna ha sporto denuncia ai carabinieri e sono partite le indagini. Alcuni giorni dopo, i carabinieri hanno trovato il suo furgone in una strada di Sassuolo ma di lui nessuna traccia. Il mezzo è stato sottoposto ad analisi ma non è emerso nulla.