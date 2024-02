Chi è lo chef Andreas Caminada e quanto costa mangiare nel suo ristorante 3 stelle Michelin: menù e prezzi Premiato con le Tre Stelle Michelin a soli 34 anni, Andreas Caminada è lo chef e proprietario dell’hotel ristorante Schloss Schauenstein a Fürstenau. Scopriamo chi è il re della cucina svizzera, protagonista stasera a Masterchef, e quanto costa mangiare nel suo prestigiosissimo locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Andreas Caminada è lo chef del Ristorante Schloss Schauenstein, a Fürstenau, in Svizzera. 19 punti Gault Millau, stabilmente nella lista The World's 50 Best Restaurants, ma soprattutto Tre Stelle Michelin, è conosciuto come il re della cucina elvetica.

Classe 1977, originario di un piccolo paesino svizzero, l’executive chef e proprietario del prestigiosissimo hotel nella cittadina del Canton Grigioni che, con i suoi 350 abitanti, è comunemente considerata anche "la più piccola del mondo", sarà proprio lui il protagonista di una Mystery Box e di un Invention Test stasera, 29 febbraio, a Masterchef, nella puntata che precede la Finalissima dello show cooking tv più famoso d'Italia, in onda su SkyUno e in streaming su NOW.

Chi è Andreas Caminada, lo chef tre stelle Michelin

Nato 47 anni fa a Ilanz, città del canton Grigioni, da mamma sarta e papà trasportatore, Andreas Caminada si appassiona sin da giovanissimo alla cucina. Fa la gavetta nei ristoranti della zona, poi si trasferisce in Austria, infine a Vancouver, in Canada. In questi anni acquisisce esperienza e abilità, e così decide di ritornare in patria.

Nel 2003, all'età di 26 anni, acquista un castello rilevandolo da una scuola in bancarotta: Schloss Schaunstein di Fürstenau. Da lì il cammino è tutto in discesa: due anni dopo arriva infatti la prima Stella Michelin, l'anno dopo la Guida di Bertelsmann gli conferisce il titolo di "Chef dell'anno” in Svizzera e “Schloss Schauenstein” ottiene due stelle Michelin. La terza arriverà a soli 34 anni.

Nel corso della sua carriera, Caminada ha ricevuto tantissimi altri riconoscimenti assai prestigiosi che testimoniano il suo incredibile talento e la sua dedizione alla cucina; l'ultimo in ordine di tempo è la stella Michelin “Green”.

Quanto costa mangiare al ristorante Ristorante Schloss Schauenstein: menù e prezzo

Come è facile immaginare l'esperienza nel tristellato di Caminada è piuttosto dispendiosa. Si tratta del resto di un ristorante extra lusso di un pezzo da novanta della cucina mondiale.

Le possibilità sono tre: si parte dal menu di tre portate, per un costo di CHF 259 (cioè circa 271 euro); si passa poi a quello da 4 portate (292 franchi, cioè circa 206 euro); per arrivare al menu più ricco (da 311 franchi, cioè 326 euro).

Le bevande sono extra menu. Per quelle alcoliche il prezzo è di CHF 186 (195 euro) mentre l'accompagnamento di bevande analcoliche costa CHF 110 (115 euro).

Sul sito viene specificato inoltre che "nel prezzo di ogni menu è inclusa una donazione di 2 franchi alla Fundaziun Uccelin, la nostra fondazione per la promozione dei giovani gastronomi".

L'esterno del ristorante Schloss Schauenstein

Le curiosità sul re della cucina elvetica

Non solo lo “Schloss Schauenstein”, le attività di Caminada spaziano in diversi ambiti culinari.

Il re della cucina elvetica possiede infatti anche il ristorante vegetariano “OZ”, poi “Casa Caminada”, il ristorante gourmet e boutique hotel “Mammertsberg”, un servizio di catering, la rivista Caminada e la "Fundaziun Uccelin" che sostiene tanti giovani talenti offrendo loro un trampolino di lancio.