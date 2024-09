video suggerito

Chi è Ana Maria Henao, l'ereditiera scomparsa a Madrid L'ereditiera 40enne Ana Maria Henao è scomparsa dal febbraio scorso da Madrid dove era giunta dagli Stati Uniti per cambiare vita dopo un brutto divorzio dal marito 36enne David Knezevich, ora arrestato e accusato di averla raggiunta e uccisa e di aver fatto sparire il corpo durante il suo viaggio in cui ha attraversato anche l'Italia.

A cura di Antonio Palma

Lo 40enne ereditiera Ana Maria Henao, originaria della Colombia ma residente da 18 anni negli Stati Uniti, è sparita nel nulla lo scorso 2 febbraio mentre si trovava a Madrid dove si era trasferita da pochi mesi per cambiare vita e lasciarsi alle spalle un difficile divorzio. Sposata con il 36enne David Knezevich, la quarantenne ha vissuto con lui in Florida per 13 anni ma stava divorziando e quando è sbarcata in Europa e la separazione era diventata tesa a causa delle liti sulla divisone dei propri beni che riguardano anche alcune società create insieme e con utili milionari. Per la polizia sarebbe stata uccisa e seppellita da qualche parte dopo essere stata assassinata per mano dell’ex marito, ora arrestato e in carcere in Usa.

Chi è Ana Maria Henao Knezevich, la milionaria scomparsa

La 40enne Ana Maria Henao, nata in Colombia ma naturalizzata americana, viveva da tempo in Usa dove negli ultimi tredici anni si era trasferita a Fort Lauderdale, nello stato della Florida, dove aveva avviato col marito diverse attività redditizie e con utili milionari. Nel dicembre scorso aveva lasciato la sua casa per prendersi una pausa da quello che la sua famiglia di origine ha definito “un brutto divorzio”. L'ultima notizia che i suoi cari hanno avuto su di lei era che stava cercando un nuovo appartamento in affitto in una zona esclusiva di Madrid con l'obiettivo di rimanere a lungo nella capitale spagnola. Secondo la polizia, l'uomo, originario della Serbia ma naturalizzato statunitense, ha viaggiato da Miami in Europa proprio per cercare la donna e si trovava a Madrid il 2 febbraio, data in cui è stata vista l'ultima volta Ana María Henao.

Il matrimonio tra Ana Henao e David Kzenevich, il divorzio e gli affari

Ana Henao e suo marito David Knezevich hanno vissuto in Florida per 13 anni avviando diverse attività redditizie e con utili milionari. I registri mostrano che possiedono insieme diverse proprietà a Fort Lauderdale che affittavano e sono anche amministratori di diverse società che forniscono supporto informatico alle aziende nel sud della Florida. Grazie alle ricchezze che il ramo paterno della sua famiglia le aveva lasciato in eredità, la 40enne infatti aveva avviato diverse attività. Per la polizia proprio la divisione di questi beni sarebbe il movente della scomparsa della donna.

I due infatti erano separati e stavano pianificando il divorzio, ma la separazione si stava rivelando problematica perché Knezevich non voleva dividere i beni coniugali. Per gli inquirenti lui è volato da Miami alla Turchia a gennaio e poi si è recato a Belgrado, in Serbia, dove ha noleggiato una piccola auto con la quale è giunto in Spagna. Dopo la sparizione della ex, è tornato indietro attraverso l'Italia dove si sospetta possa avere seppellito il cadavere di Ana Maria Henao Knezevich. Per questo è stato arrestato al suo ritorno in Usa e nei giorni scorsi il giudice federale gli ha negato la richiesta di libertà su cauzione in attesa del processo programmato a ottobre. Lui nega tutto ma di Ana Maria Henao per ora non è stata trovata nessuna traccia.