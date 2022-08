Che tempo farà a settembre: caldo a Sud e maltempo al Nord, le previsioni meteo del colonnello Guidi Tempo instabile al Nord e caldo al Centro e al Sud. Queste le previsioni meteo per i primi giorni di settembre secondo il tenente colonnello dell’Aeronautica Militare Guido Guidi.

Intervista a Guido Guidi Tenente colonnello dell'Aeronautica Militare

A cura di Chiara Ammendola

Il grande caldo sembra essere ormai lontano ma i primi giorni di settembre potranno regalare un nuovo aumento delle temperature soprattutto al Sud, mentre le regioni settentrionali saranno oggetto di fenomeni temporaleschi alternati a giornate di tempo sereno. Lo spiega a Fanpage.it il tenente colonnello dell'Aeronautica Militare Guido Guidi: “Le regioni settentrionali saranno un po' più esposte all'instabilità e quindi a un rischio di pioggia più alto per la prima parte del mese – spiega – al Centro e al Sud invece ci saranno una discreta stabilità e quindi un discreto caldo, ma possiamo dire addio ai 35-40 gradi di agosto”.

Colonnello Guidi cosa dobbiamo aspettarci per questo inizio di settembre?

Agosto ha confermato le aspettative in termini climatici visto che il tempo ha iniziato a deteriorarsi dopo Ferragosto come ci aspettavamo e la cosa non dovrebbe mutare nei prossimi giorni. Settembre invece possiamo dire che inizia, almeno nella prima settimana, con un tempo abbastanza incerto, con correnti atlantiche aperte verso il Mediterraneo e quindi una discreta piovosità specialmente al centro-nord. Una perturbazione un po' più intensa è attesa per la fine della prossima settimana che è proprio l'inizio del mese. Ci sarà un po' di pioggia in più probabilmente ma nulla di particolarmente intenso, sebbene siamo nella stagione dei temporali e non in quella delle piogge diffuse e continue.

Possiamo già ipotizzare come cosa succederà per i restanti giorni di settembre?

Le regioni settentrionali continueranno, nelle zone montuose soprattutto, anche nella seconda e terza settimana del mese, a essere un po' più esposte all'instabilità e quindi a un rischio di pioggia più alto. Al Centro e al Sud invece ci saranno presumibilmente, nella seconda decade del mese, una discreta stabilità e quindi un discreto caldo: non arriveremo a temperature piuttosto alte ma ci sarà una recrudescenze estiva soprattutto sulle isole e sulle regioni tirreniche. Anche questo rispecchia quello che normalmente accade, e cioè che dopo l'interruzione che arriva a metà di agosto, a settembre vi è una ripresa, anche se in parte dei canoni estivi.

Si potrà ancora organizzare qualche giornata al mare?

Chiudere la stagione estiva al 31 agosto è una convenzione per l'analisi dei dati ma la stagione si chiude con l'equinozio intorno al 20/21 di settembre: siamo quindi perfettamente in tempo per avere belle giornate. Più promettente al centro sud dalla seconda settimana del mese in poi.

Fenomeni temporaleschi come abbiamo visto nelle scorse settimane possono ripetersi?

Al momento non stiamo parlando di grandi perturbazioni autunnali, ma con il passaggio di qualche perturbazione soprattutto alla fine della prossima settimana, c'è spazio per piogge intense: non ci sarà comunque quel contrasto così caldo come la rottura dell'estate avvenuta intorno ai giorni di Ferragosto e quindi è difficile dire se ci saranno nuovamente fenomeni temporaleschi come quelli a cui abbiamo assistito, ma le condizioni affinché questi eventi di realizzino sono piuttosto favorevoli.

Il grande caldo lo abbiamo salutato?

Ora ci sono due ore di luce in meno, il sole è più basso sull'orizzonte e quindi l'energia è inferiore: non arriveremo più a 35/40 gradi, però che ci possano essere delle giornate calde nella seconda decade del mese di settembre al centro-sud, anche aiutati da venti meridionali, questo sì, è molto probabile.