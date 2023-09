Cesena, voleva andare in Siria e Iraq per arruolarsi con l’Isis: arrestata 24enne Un ragazzo di 24 anni residente a Cesena è stato arrestato perché voleva partire per raggiungere la Siria e l’Iraq e diventare un membro dell’Isis. Il giovane aveva iniziato un percorso di radicalizzazione online.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nella giornata del 20 settembre scorso, le forze dell'ordine hanno fermato a Cesena un giovane di 24 anni di origine tunisina accusato del reato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Il ragazzo di origini straniere ma nato in Italia è stato accusato del reato di arruolamento tra le fila della jihad con finalità di terrorismo internazionale. Stando a quanto reso noto, il giovane voleva partire per raggiungere Siria e Iraq e arruolarsi con l'Isis per imparare a maneggiare le armi.

La notizia è stata resa nota pochi giorni fa, quando le operazioni di polizia sono state concluse. Dopo aver intrapreso un percorso di radicalizzazione, il 24enne aveva provato a mettersi in contatto con un uomo che avrebbe dovuto rendere più semplice il suo viaggio tra Siria e Iraq per iniziare l'addestramento. L'indagine sul 24enne di Cesena è iniziata a luglio: le forze dell'ordine si sono rese conto dal monitoraggio della sua attività online dei contatti sistematici mantenuti via internet con "esperti religiosi" dell'Isis.

Gli accertamenti ulteriori hanno poi chiarito la natura delle conversazioni che il 24enne aveva con i suoi guru che spesso cercavano di rinforzare la sua determinazione operativa, spingendolo ad arruolarsi con la jihad. Il 24enne aveva iniziato a guardare online scene di esecuzioni e ascoltare sermoni e anasheed dedicati al martirio sulle piattaforme social e sul web.

Leggi anche L'oroscopo del 31 agosto 2023

Dopo mesi il 24enne aveva deciso di raggiungere Siria e Iraq per l'addestramento, mettendosi in contatto con una persona che avrebbe dovuto aiutarlo a raggiungere il circuito jihadista all'estero. Il tutto però è stato interrotto dall'intervento delle forze dell'ordine che lo hanno arrestato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale.