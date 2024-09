video suggerito

“Cerco casa a Padova col mio cane Zeus. Ma prezzi alti e tanti non vogliono animali”: la storia di Angelica Angelica, 23 anni, è una giovane studentessa fuorisede che sta avendo difficoltà nel trovare a Padova, dove nei prossimi mesi dovrà iniziare la magistrale in Psicologia, un alloggio che accetti anche il suo cagnolino Zeus. “Ho risposto a circa una 70ina di annunci su piattaforme diverse ma tantissimi proprietari non vogliono animali”, ha raccontato a Fanpage.it. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Angelica e il suo cagnolino Zeus.

Il mese di settembre segna per molti studenti l'inizio del percorso universitario ma non solo. Con l'aumento dei prezzi degli affitti, che negli ultimi anni sono cresciuti nelle città che ospitano gli Atenei, per tanti la ricerca di un alloggio può diventare un'impresa.

Anche Angelica, 23 anni, residente a Pordenone, è una giovane fuorisede che sta avendo difficoltà nel trovare una soluzione. Quest'estate ha conseguito una laurea triennale in Scienze tecniche e psicologiche e vorrebbe frequentare una magistrale nello stesso ambito trasferendosi a Padova insieme al suo cagnolino Zeus.

"Un mesetto fa ho iniziato a cercare un alloggio. Ho conosciuto alcune ragazze disposte a cercare un appartamento con me e con il mio cagnolino. Ma abbiamo trovato pochissime soluzioni, anche dividendo la spesa in due/tre i prezzi restavano molto alti. Ho cercato anche stanze singole o doppie ma tanti proprietari non accettano gli animali", ha raccontato la ragazza a Fanpage.it.

L'annuncio pubblicato da Angelica in rete

Il legame tra Angelica e Zeus è nato circa un anno fa. "Desideravo tantissimo un cagnolino e casualmente Zeus è capitato nel mio giardino perché apparteneva a una famiglia che non lo voleva più. – spiega la 23enne – L'ho adottato e mi prendo totalmente cura di lui: lo porto a fare le passeggiate mattina e sera, pago le spese del veterinario".

Angelica e il cagnolino Zeus

Ma la ragazza, come ci ha detto, sta trovando davvero tante difficoltà per riuscire a portare Zeus con sé. "Se dovessi lasciarlo ai miei non sarebbe un problema però è un impegno che finora mi sono presa io e così invece peserebbe su di loro. In più, con Zeus ho fatto anche un percorso di addestramento perché avendo vissuto con una famiglia che lo maltrattava aveva problemi comportamentali".

"Siamo molto legati, io per lui sono ‘il capobranco', una figura di riferimento. Quando mi allontano per poco si vede che gli manco. Nel caso in cui non dovessi portarlo via e riuscissi a tornare a casa anche ogni weekend temo che questo tipo di legame possa un po' svanire", aggiunge.

Il cagnolino Zeus

Da qui i tanti annunci pubblicati in rete alla ricerca di un alloggio che le permetta di iniziare il suo nuovo percorso a Padova. "Ho visto che l'università permette durante alcuni corsi di portare i cani in aula. È davvero un passo avanti e sono molto contenta, ma ci sono tanti proprietari di casa che non accettano animali", dice ancora la 23enne.

"O scrivono direttamente ‘No Erasmus/matricole/animali' oppure, quando rispondo a qualche annuncio e dico loro che ho un cagnolino, replicano che preferiscono non affittare a persone con animali. Non contesto questa scelta, hanno tutti i diritti di farlo, ma sono davvero tanti e sto facendo molta fatica", aggiunge.

"Mi è capitato anche di contattare ragazze che cercavano coinquiline. Loro mi hanno detto che avrebbero accettato volentieri il cagnolino ma che il proprietario invece non sarebbe stato d'accordo. – racconta ancora la studentessa – Ci sono sicuramente persone che non sanno tenere i cani e alcuni possono aver avuto in passato brutte esperienze affittando a padroni di animali, ma in altri casi penso ci sia anche un po' di pregiudizio."

Zeus e Angelica

Angelica si è affidata alle principali piattaforme social e ha risposto a decine di annunci in rete. "Ho scritto su diverse pagine Facebook per ricerca affitti a Padova e anche su una pagina dove trovare strutture e consigli per organizzare vacanze con animali. Qui il mio post ha riscosso un discreto successo, ho avuto 5mila like e tantissime condivisioni, mi ha fatto piacere sapere che tanti hanno cercato di aiutarmi ma non sono riuscita comunque a trovare soluzioni concrete".

"Invece, ho risposto a circa una 70ina di annunci su piattaforme diverse e non riesco a capire perché alcuni hanno messo annunci e, quando ho provato ad avere ulteriori informazioni poche ore dopo, non mi hanno mai dato risposta", racconta ancora.

"Per un appartamento mi hanno chiesto dai 700 euro in su, mentre le stanze singole variano tra i 450 e i 600 euro. – spiega la 23enne – Per uno studente o una studentessa che vengono sostenuti dalla famiglia perché magari non riescono a lavorare e studiare insieme sono prezzi alti. È vero che a Padova c'è tante richiesta, è una cittadina universitaria, ma alcuni, secondo me, un po' se ne approfittano".