Cerca il gatto in giardino e trova il cadavere decomposto di un uomo: la morte risalirebbe a mesi fa In un giardino in Tirolo è stato trovato il cadavere di un uomo quasi in fase di decomposizione: occorrerà un confronto genetico molecolare per risalire alla sua identità.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Tragica scoperta in un giardino in Tirolo. Qui è stato trovato un cadavere, ormai scheletrizzato. Subito è stato lanciato l'allarme alle forze dell'ordine e alla Procura che nei prossimi giorni si attiverà per disporre un confronto genetico molecolare. Dato lo stato del cadavere l'autopsia non basterà a chiarire la causa della morte e le generalità dell'uomo. Si attendono ora i risultati degli accertamenti medici.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, un uomo stava cercando il suo gatto nel giardino di una casa a Hall in Tirolo. Si era così avventurato in una zona del giardino difficilmente accessibile quando ha trovato il cadavere. Ora bisognerà capire cosa sia successo. Al momento non si esclude nulla, ma ci vorrà tempo per gli investigatori per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Certo ad oggi è che la morte risalerebbe a diversi mesi fa.

Ancora tante le domande sul caso. Prima tra tutte chi è la vittima e chi sarebbe stato a nascondere il corpo per mesi in quell'angolo inaccessibile, fino al ritrovamento di queste ore.