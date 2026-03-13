Cerca di strappare bimba di 2 anni dalle braccia della madre: donna denunciata a Trieste

Dagli accertamenti effettuati è emerso come la donna versava da tempo in una condizione di serio disagio psichico. La 30enne è stata quindi rilasciata e a suo carico grava una denuncia di tentato sequestro di persona.

Stava passeggiando insieme alla figlia quando a un certo punto una donna ha afferrato la bambina e ha tentato di rapirla. No, questa volta non è una fake news a uso e consumo dell'indignazione sui social ma lo sconcertante caso di un tentato sequestro di una minore appena due anni avvenuto ieri, 12 marzo, nel rione di Roiano a Trieste, davanti al bar Camaleonte-

Nelle prime ore della sera – erano infatti circa le 20 – una donna di origine brasiliana di una trentina d'anni si sarebbe avventata sulla bambina che stava camminando accanto alla madre, tentando di strattonarla e di portarla via. La mamma, colta ovviamente di sorpresa, ha cercato di trattenere la figlia a sé, generando un parapiglia che ha attirato l'attenzione anche di passanti e frequentatori di un bar della zona, da dove alcuno avventori hanno richiesto un intervento delle forze dell'ordine.

Una pattuglia della Polizia di Stato è rapidamente arrivata sul posto e gli agenti hanno fermato la donna per poi accompagnarla in questura. Dagli accertamenti effettuati è emerso come la sudamericana versasse da tempo in una condizione di serio disagio psichico. La donna è stata quindi rilasciata e a suo carico grava una denuncia di tentato sequestro di persona, in ragione del grave episodio.

La questura, interpellata da Today, ha fatto sapere che verranno disposti altri accertamenti. Sempre da quanto emerso, tra la madre della bimba e la donna denunciata non ci sarebbe alcun legame di parentela.