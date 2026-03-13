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Cerca di strappare bimba di 2 anni dalle braccia della madre: donna denunciata a Trieste

Dagli accertamenti effettuati è emerso come la donna versava da tempo in una condizione di serio disagio psichico. La 30enne è stata quindi rilasciata e a suo carico grava una denuncia di tentato sequestro di persona.
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A cura di Davide Falcioni
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Stava passeggiando insieme alla figlia quando a un certo punto una donna ha afferrato la bambina e ha tentato di rapirla. No, questa volta non è una fake news a uso e consumo dell'indignazione sui social ma lo sconcertante caso di un tentato sequestro di una minore appena due anni avvenuto ieri, 12 marzo, nel rione di Roiano a Trieste, davanti al bar Camaleonte-

Nelle prime ore della sera – erano infatti circa le 20 – una donna di origine brasiliana di una trentina d'anni si sarebbe avventata sulla bambina che stava camminando accanto alla madre, tentando di strattonarla e di portarla via. La mamma, colta ovviamente di sorpresa, ha cercato di trattenere la figlia a sé, generando un parapiglia che ha attirato l'attenzione anche di passanti e frequentatori di un bar della zona, da dove alcuno avventori hanno richiesto un intervento delle forze dell'ordine.

Una pattuglia della Polizia di Stato è rapidamente arrivata sul posto e gli agenti hanno fermato la donna per poi accompagnarla in questura. Dagli accertamenti effettuati è emerso come la sudamericana versasse da tempo in una condizione di serio disagio psichico. La donna è stata quindi rilasciata e a suo carico grava una denuncia di tentato sequestro di persona, in ragione del grave episodio.

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La questura, interpellata da Today, ha fatto sapere che verranno disposti altri accertamenti. Sempre da quanto emerso, tra la madre della bimba e la donna denunciata non ci sarebbe alcun legame di parentela.

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