C'è un arresto per la morte di Marino Tatoli, il guardiano trovato senza vita nella sua roulotte carbonizzata Un uomo di 40 anni è stato arrestato per la morte di Marino Tatoli a Bisceglie. Tatoli, guardiano 50enne dell'autoparco di via Copenaghen, è stato trovato senza vita a fine maggio nella sua roulotte carbonizzata. Secondo le forze dell'ordine, si tratterebbe di omicidio.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

C'è un arresto per la morte di Marino Tatoli, il 50enne trovato senza vita in una roulotte distrutta dalle fiamme nella serata del 22 maggio scorso in un autoparco di Bisceglie. L'uomo fermato è un 40enne che, secondo i carabinieri del comando provinciale di Barletta-Andria-Trani, si sarebbe macchiato di omicidio.

Il cadavere di Tatoli fu rinvenuto nella roulotte carbonizzata nella serata del 22 maggio nell'autoparco di via Copenaghen. Il 50enne lavorava come custode notturno nell'autoparco, ma non si sa altro di quello che potrebbe essergli accaduto. Ulteriori dettagli saranno diffusi in una conferenza stampa delle autorità prevista per la mattinata di oggi, martedì 10 giugno.

Gli esami autoptici sul corpo del 50enne disposti dalla Procura di Trani e previsti per la scorsa settimana erano stati rinviati per consentire gli accertamenti investigativi che hanno poi portato nelle scorse ore all'arresto del 40enne. Dell'uomo fermato non si conoscono le generalità, ma per lui il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trani ha disposto la custodia cautelare in carcere.

È ancora sconosciuto il movente di quello che secondo gli inquirenti è un omicidio. Anche le dinamiche dei fatti sono ancora in fase di ricostruzione, anche se le forze dell'ordine hanno ascoltato il racconto di diversi testimoni incrociandoli con i dati investigativi per poi arrivare all'identità del 40enne ora arrestato.

Il cadavere di Tatoli era stato trovato carbonizzato all'interno della sua roulotte probabilmente data alle fiamme nel tentativo di simulare un incidente o di occultare il cadavere. Le indagini successivamente approfondite hanno permesso agli inquirenti di risalire all'identità del presunto killer ora in manette. Sarà chiarito nelle prossime ore il legame tra il 40enne arrestato e il 50enne deceduto.