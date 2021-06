Un incidente stradale si è verificato la scorsa notte poco prima dell'una sulla Strada Statale 114, tra Acitrezza e Acireale. La ricostruzione di quanto accaduto è ancora al vaglio dei Carabinieri, ma dai primi accertamenti sembra che una Porsche Cayenne con a bordo 5 persone (4 donne e 1 uomo) si sia ribaltata dopo lo scontro con una Smart. Non è chiaro come le due vetture si siano scontrate e se le cause dell'incidente siano da attribuire all'altra velocità come era stato inizialmente ipotizzato dalle forze dell'ordine. Sulla seconda auto, una Smart, viaggiavano 2 donne, entrambe illese. All'arrivo della Squadra dei vigili del fuoco convocata sul posto, i passeggeri erano già usciti dalle autovetture, riportando però piccole ferite di trascurabile importanza. Tutte le persone coinvolte erano in evidente stato confusionale. Due di loro in evidente crisi di panico. Sul posto sono quindi intervenute diverse ambulanze del 118.

Il personale sanitario si è preso cura delle persone coinvolte, che fortunatamente non hanno riportato gravi ferite in seguito al sinistro stradale. I vigili del fuoco, invece, hanno provveduto alla messa in sicurezza della strada interessata dallo scontro. Le 6 donne sono state trasportate negli ospedali Cannizzaro, Acireale e Policlinico per eseguire ulteriori accertamenti consigliati anche per calmare gli attacchi di panico in corso. Il luogo dell'incidente è stato invece chiuso al traffico per i lavori di messa in sicurezza e illuminato con segnaletica emergenziale per buona parte della nottata. I Carabinieri del Comando Stazione di Acireale hanno invece effettuato tutti i rilievi necessari ad accertare le dinamiche dell'accaduto. Non è chiaro se per i passeggeri dei due veicoli siano stati disposti attualmente controlli riguardanti l'assunzione di alcol e droghe.