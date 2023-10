Catania, bimbo di 6 mesi travolto da uno scooter: ricoverato in codice rosso Un bambino di 6 mesi è stato trasportato in codice rosso al Policlinico dopo essere stato investito da un uomo a bordo di uno scooter a Catania, alle 8 di mattinata di martedì 3 ottobre. Il piccolo era nel suo passeggino, portato a spasso dal papà. I due sono stati travolti mentre attraversavano viale Vittorio Veneto.

A cura di Eleonora Panseri

Immagini del repertorio.

A Catania, nella mattina di martedì 3 ottobre un bambino di 6 mesi in un passeggino è stato investito da un uomo a bordo di uno scooter. Sembra che il papà del bimbo stesse attraversando viale Vittorio Veneto, nel centro città, all'altezza del civico 120, quando è stato travolto dal mezzo.

Il bambino è stato soccorso da un'ambulanza e immediatamente trasportato in codice rosso nel Policlinico. Poi è stato trasferito nell'ospedale San Marco. Sul posto sono intervenuti subito gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso utili a far luce sulla dinamica dell'incidente.

Come si legge su Catania Today, lo schianto sarebbe accaduto intorno alle ore 8 di mattina. Il quotidiano osserva come la zona in cui è avvenuto l'incidente sia stata teatro di altri fatti simili negli anni e che sia ancora oggi una strada a rischio. Nonostante siano presenti le strisce, infatti, pare che automobilisti e motociclisti spesso nemmeno vi rallentino davanti, ma evitino semplicemente i pedoni, avanzando anche a grande velocità.

In aggiornamento